New York Knicks' historic comeback in NBA Finals Game 4

The New York Knicks staged an incredible comeback in Game 4 of the NBA Finals, coming back from a 29-point deficit to defeat the San Antonio Spurs by a score of 107:106. The game was highlighted by OG Anunoby's game-winning buzzer-beater, which secured the Knicks' first championship since 1973.

Die New York Knicks legen in Game 4 der NBA - Finals ein historisches Comeback hin. Gegen die San Antonio Spurs holen sie einen 29-Punkte-Rückstand auf und gewinnen am Ende mit 107:106.

DER Moment des Spiels: Knicks-Forward OG Anunoby legt 1,2 Sekunden vor dem Ende einen Abpraller in den Korb und vollendet damit das größte Comeback in der Geschichte der NBA-Finals. Der Madison Square Garden explodierte. Die Fans tobten, die Bank rastete aus, Trainer Mike Brown stand fassungslos auf dem Parkett. Die Knicks führen in der Finalserie nun mit 3:1 und können bereits in der Nacht zum Sonntag (2.30 Uhr) in San Antonio die erste Meisterschaft seit 1973 perfekt machen.

Es war das Spiel zweier Basketball-Stars, die sich weigerten, aufzugeben. Jalen Brunson kam auf 36 Punkte und sieben Assists, OG Anunoby auf 33 Zähler. Zahlen, die allein schon für einen Sieg gereicht hätten. Hätte, wenn die erste Hälfte nicht eine Katastrophe gewesen wäre.

Die Spurs dominierten nach Belieben, bauten ihren Vorsprung auf 29 Punkte aus und schienen auf dem Weg zu einem ungefährdeten Sieg zu sein. Doch die Knicks kämpften sich zurück, Punkt für Punkt, Angriff für Angriff. Wenige Minuten vor dem Ende gingen sie erstmals in Führung – und das Drama nahm seinen Lauf. Brunson vergab einen Wurf, der den Sack zuzumachen schien.

Dann blockte Anunoby spektakulär einen Korbleger von De'Aaron Fox zum vermeintlichen 108:105. Brunson bekam erneut die Chance per Dreier – und scheiterte wieder. Doch Anunoby war zur Stelle, schnappte sich den Abpraller und legte ihn in den Korb. Die Spurs kamen nicht mehr zum Wurf.

Anunoby nach dem Spiel: "Wir sind widerstandsfähig.

" Und: "Wir haben nicht aufgegeben und gepusht. " Über die Atmosphäre im Garden fand er deutlichere Worte: "Das ist elektrisch. Das sind die besten Fans der Welt. Es ist unfassbar.

" Trainer Mike Brown übertraf ihn noch: "Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Knicks-Basketballs eine wichtigere Aktion gab als diese. " Auf der anderen Seite stand Victor Wembanyama mit 24 Punkten und 13 Rebounds. Der Superstar: "Ich kann es im Moment nicht wirklich erklären.

" Und: "Wir waren in der zweiten Halbzeit eindeutig nicht die Mannschaft mit dem größten Hunger. " Spurs-Coach Mitch Johnson nannte das Ergebnis "gelinde gesagt enttäuschend". San Antonio muss nun drei Spiele in Serie gewinnen, um den Titel noch zu holen. Das gelang zuletzt LeBron James mit den Cleveland Cavaliers im Jahr 2016





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