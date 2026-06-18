New York Knicks: Historischer Titelgewinn mit Rekordzuschauern

Die New York Knicks haben ihren ersten Titel seit 1973 gewonnen und dabei zahlreiche Rekorde in der NBA gebrochen. Die Finalserie gegen die San Antonio Spurs war die meistgesehene seit 28 Jahren und brach in den sozialen Medien neue Bestwerte.

53 Jahre mussten die Fans der New York Knicks auf diesen Moment warten und Millionen wollten live dabei sein. Der erste-Titel der Knicks seit 1973 hat nicht nur in New York für Ausnahmezustand gesorgt.

Auch vor den Fernsehern und in den sozialen Medien brach die Finalserie gegen die San Antonio Spurs zahlreiche Rekorde. Wie die NBA am Dienstag bekanntgab, verfolgten durchschnittlich 24,5 Millionen Zuschauer das entscheidende fünfte Spiel der Finals. Beim 45-Punkte-Spektakel von Knicks-Star Jalen Brunson (29) schalteten in der Spitze sogar 33 Millionen Menschen ein. Damit war es das meistgesehene fünfte Finalspiel seit 1998.

Damals kämpfte Michael Jordan mit den Chicago Bulls gegen die Utah Jazz um seinen sechsten Meistertitel. Eine höhere Einschaltquote gab es seitdem nicht mehr. Auch über die gesamte Serie hinweg erreichten die NBA Finals historische Werte. Die fünf Duelle zwischen den Knicks und Spurs kamen laut NBA auf durchschnittlich 20,6 Millionen Zuschauer und waren damit die meistgesehene Finalserie seit 28 Jahren.

Im gesamten 21. Jahrhundert wurde die Marke von 20 Millionen Zuschauern überhaupt erst zum dritten Mal geknackt. Zuvor gelang dies nur während der legendären Finals zwischen LeBron James' Cleveland Cavaliers und Stephen Currys Golden State Warriors. Bemerkenswert ist auch der Vergleich zum Vorjahr: Die Finals zwischen Oklahoma City und Indiana kamen im Schnitt lediglich auf 10,31 Millionen Zuschauer.

Der Hype um die Knicks machte sich nicht nur im Fernsehen bemerkbar. Nach Angaben der NBA erzielte die Finalserie bereits mehr als 15 Milliarden Aufrufe in den sozialen Medien. Das ist neuer Rekord und fast dreimal so viel wie die bisherige Bestmarke aus dem Vorjahr. Allein das entscheidende Spiel 5 generierte über vier Milliarden Aufrufe.

Zudem knackten gleich acht Playoff-Partien die Marke von einer Milliarde Views. Auch beim Merchandising gab es neue Bestwerte. Laut NBA und Fanatics wurden in den ersten 24 Stunden nach dem Titelgewinn mehr Fanartikel verkauft als jemals zuvor von einem Meisterteam - liga- und sportartenübergreifend. Die Knicks haben damit nicht nur sportlich Geschichte geschrieben, sondern der NBA auch die größten Finals seit der Ära von Michael Jordan beschert





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