Die New York Knicks stehen erstmals seit 27 Jahren in den NBA Finals und treffen auf die San Antonio Spurs. Star-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets würde gerne live vor Ort sein, aber die Ticketpreise sind für ihn zu hoch.

Die New York Knicks stehen erstmals seit 27 Jahren in den NBA Finals. Star-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets würde gerne live vor Ort sein, aber die Ticketpreise sind für ihn zu hoch.

Die Knicks treffen in der Finalserie auf die San Antonio Spurs und die Partien werden in maximal sieben Spielen ausgetragen. Ganz New York blickt mit Spannung auf die anstehenden Partien, vor allem die Heimspiele im Madison Square Garden rufen riesiges Interesse hervor. Die Ticketpreise sind jedoch horrend und betragen mindestens 3.500 Dollar, was für Normalverdiener kaum erschwinglich ist. Auch Besserverdiener überlegen sich zweimal, ob sie diesen Preis bezahlen wollen.

Ein prominentes Beispiel ist NFL-Receiver Garrett Wilson, der bei den Jets auf einem Vierjahresvertrag über 130 Millionen Dollar spielt. Wilson wird also aller Voraussicht nach vor dem Fernseher zuschauen, wenn die Knicks um ihre erste Meisterschaft seit 1973 spielen. Er drückt den Knicks die Daumen und hofft, dass sie ihre langjährige Durststrecke beenden können. Die Knicks könnten den Jets als Vorbild dienen, wenn es darum geht, eine langjährige Durststrecke zu beenden.

Die 'Gang Green' wartet seit 15 Jahren auf eine Playoff-Teilnahme in der NFL





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