Die New York Knicks gewinnen erstmals seit 1973 die NBA-Meisterschaft. Mit einer historischen Playoff-Serie und Teamgeist besiegen sie die favorisierten Teams. Jalen Brunson Finals-MVP. Deutsche Beteiligung durch Ariel Hukporti. Die schönste Sportgeschichte des Jahres.

Die New York Knicks haben nach 53 Jahren wieder die NBA-Meisterschaft gewonnen. Dieses Ergebnis war vor der Saison von kaum jemandem für möglich gehalten worden.

Die Knicks gelten damit als die sportliche Story des Jahres. In den Playoffs zeigten sie eine historische Leistung: 13 Siege in Folge, darunter vier mit mindestens 30 Punkten Vorsprung. Kein Team zuvor hatte dies in einer einzigen Postseason erreicht. Es war die zweitlängste Siegesserie in der NBA-Playoff-Geschichte.

Jalen Brunson, der Star der Knicks, war nie als Top-Talent angesehen worden, doch er führte das Team mit herausragenden Werten von 26,4 Punkten, 6,3 Assists und 2,8 Rebounds pro Spiel zum Titel und wurde verdienter Finals-MVP. Die Knicks blieben als Team stets zusammen und überzeugten through Arbeit und Willen. Für die lang leidenden Fans in New York bedeutet dieser Triumph nach 1973 die Rückkehr des Gefühls, dass die Stadt wieder im Sport triumphiert.

Mit Ariel Hukporti gewann zudem ein deutscher Spieler den Titel und steht nun für die Nationalmannschaft bereit. Diese Meisterschaft ist mehr als ein sportlicher Erfolg - sie ist eine emotionale Rückkehr und die schönste Sportgeschichte des Jahres





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