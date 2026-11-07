New York Knicks Spieler kritisieren Taylor Swifts Unterstützung

New York Knicks Spieler Tyler Kolek und Miles McBride bezweifeln die Authentizität von Taylor Swifts Support. Die Organisation und Fans wehren sich gegen die Aussagen.

Die Beziehung zwischen der Pop-Ikone Taylor Swift und den New York Knicks befindet sich erneut im Rampenlicht, nachdem zwei Spieler der NBA-Mannschaft ihre Begeisterung für die Sängerin öffentlich in Frage gestellt haben. Die Kontroverse entstand während eines TikTok-Livestreams, in dem die Profis Tyler Kolek und Miles McBride nach ihrer Meinung zu den Promi-Fans der Meistersaison befragt wurden. Die Antworten der beiden Athleten lösten eine hitzige Debatte in den sozialen Medien aus und zogen eine klare Stellungnahme der Vereinsführung nach sich.

Kritik an der Authentizität des Supports

Tyler Kolek nannte Taylor Swift als die Person, deren Unterstützung er während der laufenden Saison am wenigsten ernst nahm. Der 25-jährige Spieler begründete seine Aussage damit, dass sein Eindruck sei, ihre Präsenz wirke aufgesetzt. Er erklärte, er habe sie noch nie bei anderen Spielen gesehen und bezweifelte daher die Kontinuität ihres Engagements für das Team. Diese Äußerung traf einen Nerv, da Swifts Erscheinen bei der Finalserie gegen die San Antonio Spurs im Juni großen medialen Anklang gefunden hatte.

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Ihr damaliger Auftritt im Madison Square Garden war ein zentrales Ereignis der Saison. Swift trug ein speziell angefertiges Shirt mit der Aufschrift "Stevie Knicks" und war in Begleitung ihrer Freundinnen Mariska Hargitay, Alana Haim und Este Haim zu sehen. Auch ihr Ehemann Travis Kelce war anwesend. Für Kolek blieb dieser Anblick jedoch unbefriedigend, da er keine Bestätigung für eine regelmäßige Unterstützung im laufenden Spielbetrieb hatte.

Mitspieler stützen die skeptische Ansicht

Sein Teamkollege Miles McBride unterstützte Koleks观点 und fügte eine prognostische Bemerkung hinzu, die die erwarteten Reaktionen vorhersagte. Der 26-jährige Basketballer lachte über die Situation und meinte, dass diese Antwort den Swifties nicht gefallen werde. Als Begründung für Swifts scheinbare Abwesenheit verwies Kolek auf andere prominente Fans wie Ben Stiller und Tracy Morgan. Diese seien normalerweise zuverlässig bei den Spielen anzutreffen. Kolek argumentierte, dass Swift wahrscheinlich einfach zu viel zu tun habe, um jedes Mal persönlich erscheinen zu können.

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Miles McBride nahm die Abschwächung seines Mitspielers humorvoll auf und kommentierte dies mit dem Satz, Kolek versuche gerade, seine Haut zu retten. Die beiden Spieler hatten ursprünglich nicht mit der heftigen Gegenwehr ihrer Fangemeinde gerechnet. Ihre Kommentare dienten eigentlich eher als lockeres Smalltalk-Material während des Livestreams, wurden jedoch schnell als kritisches Statement interpretiert. Die Diskrepanz zwischen der medial wahrgenommenen Häufigkeit ihres Auftretens und der Realität aus Sicht der Spieler wurde so deutlich.

Fans und Verein wehren sich

Nach den Aussagen der Spieler blieb eine Reaktion der Öffentlichkeit nicht aus. In den sozialen Medien eilten zahlreiche Fans zur Verteidigung von Taylor Swift. Viele Nutzer wiesen darauf hin, dass Swift die Knicks bereits unterstütze, bevor Tyler Kolek überhaupt zum Kader gestoßen war. Ein Fan erinnerte daran, dass die Sängerin auch in Zeiten präsente war, in denen das Team sportlich noch weniger erfolgreich und als Verlierermannschaft galt. Diese Perspektive untermauerte die These, dass ihre Unterstützung langfristiger ist, als die Spieler annehmen.

Nicht nur die Fans, sondern auch die New York Knicks reagierten offiziell auf die Vorfälle. Am späten Freitag gab der Verein eine Erklärung gegenüber dem US-Sportsender ESPN ab. Ein Sprecher betonte eindeutig, dass Taylor Swift keineswegs erst seit Kurzem ein Teil der Fanbasis sei. Die Organisation verwies auf ihre lange Geschichte im Madison Square Garden und dankte der Sängerin für ihre anhaltende Unterstützung. Der Verein wollte damit klarstellen, dass die Kritiken der Spieler die langjährige Verbundenheit nicht negieren.