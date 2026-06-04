New York Knicks überraschen in NBA-Finals: Sieg gegen San Antonio Spurs

Die New York Knicks haben das erste Spiel der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Die Knicks, angeführt von ihrem deutschen Center Ariel Hukporti, besiegten die Spurs mit 105:95 und holten sich damit den ersten Sieg in der Best-of-seven-Serie. Die Spurs, die im Finale der Western Conference die Oklahoma City Thunder besiegt hatten, zeigten zu Beginn des Spiels noch einige Schwächen in der Defensive, konnten jedoch später ihre Würfe besser treffen und gingen sogar in Führung. Die Knicks kämpften jedoch zurück und behielten am Ende die Nerven, dank der starken Leistung von Jalen Brunson, der 30 Punkte erzielte. Brunson betonte nach dem Spiel, dass der Zusammenhalt des Teams der entscheidende Faktor war. Der französische Superstar Victor Wembanyama hatte für die Spurs einen durchschnittlichen Abend, erzielte jedoch 26 Punkte und 12 Rebounds. Hukporti kam in dem Spiel nicht zum Einsatz. Die Spurs müssen nun im nächsten Heimspiel gegen ein 0:2 kämpfen und versuchen, die Serie auszugleichen.

In einer Überraschung gewannen die New York Knicks das erste Spiel der NBA - Finals gegen die San Antonio Spurs . Die Knicks, angeführt von ihrem deutschen Center Ariel Hukporti , besiegten die Spurs mit 105:95 und holten sich damit den ersten Sieg in der Best-of-seven-Serie.

Die Spurs, die im Finale der Western Conference die Oklahoma City Thunder besiegt hatten, zeigten zu Beginn des Spiels noch einige Schwächen in der Defensive, konnten jedoch später ihre Würfe besser treffen und gingen sogar in Führung. Die Knicks kämpften jedoch zurück und behielten am Ende die Nerven, dank der starken Leistung von Jalen Brunson, der 30 Punkte erzielte. Brunson betonte nach dem Spiel, dass der Zusammenhalt des Teams der entscheidende Faktor war.

Der französische Superstar Victor Wembanyama hatte für die Spurs einen durchschnittlichen Abend, erzielte jedoch 26 Punkte und 12 Rebounds. Hukporti kam in dem Spiel nicht zum Einsatz. Die Spurs müssen nun im nächsten Heimspiel gegen ein 0:2 kämpfen und versuchen, die Serie auszugleichen





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