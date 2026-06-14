New York Knicks Win NBA Title After 53 Years of Waiting

The New York Knicks have won their first NBA title in 53 years, with Hollywood star Timothée Chalamet and other celebrities in attendance. The team's victory was celebrated by fans and players alike, with film director Spike Lee and actress Mariska Hargitay among the revelers.

Mittendrin statt nur dabei: Hollywoodstar Chalamet, 30, gebürtiger New Yorker und einer der prominentesten Knicks-Fans, bei den Heimspielen seines Teams saß er oft in der ersten Reihe des Madison Square Garden.

Nun war er auch beim entscheidenden Spiel in San Antonio vor Ort. Der Titel tröstet ihn offenbar über persönliche Niederlagen hinweg, in den vergangenen zwei Jahren war er zweimal als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert, gewann aber nicht. Nun ist in einem Clip nach der Schlusssirene Chalamet zu sehen.

"Lieber das hier als die An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Die Knicks-Profis adoptierten Chalamet dann als ihren sechsten Mann, der New Yorker durfte sogar in die Kabine und holte sich dort eine Champagnerdusche ab. Die postete er auch bei Instagram.

In einem weiteren viralen Clip ist zu sehen, wie Chalamet sich den Champagner aus den Augen wischt.

"Ich bin kein Athlet", scherzt er: "Normalerweise habe ich für so was ein Stuntdouble. " An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Edelfan Ben Stiller war nach dem Sieg seines Teams im Meistershirt zu sehen, die Aufschrift: "Knicks 2026 NBA Champions".

Er fühle sich "so glücklich wie noch nie zuvor. Das ist ziemlich unglaublich", sagte Stiller. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

Und natürlich war auch Filmemacher Spike Lee mittendrin statt nur dabei.

"Darauf haben wir 53 Jahre gewartet. 53 Jahre", sagte er. Lee hat seit Jahrzehnten eine Dauerkarte für die Knicks, ist mit den Franchise durch Höhen und Tiefen gegangen. Nun darf er den Titel feiern. His first game was Patrick Ewing’s first game.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Die aus der Serie "Law & Order" bekannte Schauspielerin Mariska Hargitay hatte schon nach dem Sieg der Knicks in Spiel vier ausgelassen gejubelt. In dem Match hatten die Knicks.

"Ich liebe meinen Mann, und unsere Hochzeitsnacht war toll und so, aber ich glaube, das war vielleicht die schönste Nacht meines Lebens", hatte Hargitay dem Erster Titel seit 53 Jahren: "Let’s go, Knicks! " So feiert New York den NBA-Titel





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New York Knicks NBA Finals Timothée Chalamet Ben Stiller Spike Lee Mariska Hargitay Champagne Shower NBA Championship

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New York Knicks gewinnen NBA-Titel nach 51 Jahren - Jalen Brunson führt Team zum historischen TriumphDie New York Knicks haben die NBA-Finalserie gegen die San Antonio Spurs gewonnen und damit ihre erste Meisterschaft seit 1973 errungen. Jalen Brunson punktewild mit 45 Zählern in Spiel fünf, während Ariel Hukporti als dritter Deutscher NBA-Champion wird. Das Spiel war von einer massiven Auswärtsfan-Präsenz und einem dramatischen Schlussviertel geprägt.

Read more »

New York Knicks nach 53 Jahren wieder NBA-MeisterDie New York Knicks haben nach 53 Jahren wieder den NBA-Titel gewonnen. Sie besiegten die San Antonio Spurs mit 94:90 und holten den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Ariel Hukporti wurde zum dritten deutschen NBA-Champion.

Read more »

NBA: New York Knicks feiern ersten NBA-Titel seit 53 Jahren mit Sieg gegen San AnntonioJalen Brunson bauen sie vermutlich demnächst ein Denkmal im Big Apple: Mit 45 Punkten führt er seine New York Knicks in San Antonio zur Meisterschaft. Auch ein Deutscher durfte mitjubeln.

Read more »

New York: »Lets go, Knicks« – so feiert New York den NBA-TitelAls die Schlusssirene ertönte, gab es kein Halten mehr: Die New York Knicks gewinnen erstmals seit 53 Jahren den NBA-Titel. In den Straßen von Manhattan steigen die Menschen auf Busse. Die Bilder der Party.

Read more »