News headlines and summaries in German.

Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet das von den USA ausgehandelte Abkommen mit Iran als Vorbild für die Ukraine.

"Diese Einigung eröffnet jetzt eine große Chance für die Stabilität der Region und für eine Erholung der Weltwirtschaft", sagt Merz am Rande des G7-Gipfels in Evian. Er verweist auf den gesunkenen Ölpreis und den Aufschwung an den Aktienmärkten.

"Ich bin zuversichtlich, dass das trägt", betont er mit Blick auf die Rahmenvereinbarung. "Alles, was wir aus dem Iran hören, deutet darauf hin, dass auch der Iran das akzeptiert, weil er einfach akzeptieren muss, dass die amerikanische militärische Überlegenheit ihm gar keine andere Wahl lässt", so der Kanzler. "Ich habe Präsident Trump gestern Abend schon gesagt: Du siehst an diesem Beispiel, dass eine klare militärische Stärke auch in der Lage ist, diplomatische Lösungen herbeizuführen.

" Wenn dasselbe dann auch für die Ukraine gelte, "dann haben wir vielleicht sogar an zwei kritischen Stellen in der Welt die Chance, dem Frieden etwas näher zu kommen". Die Bundesregierung will offenbar handlungsfähig sein, sollte der geplante internationale Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus rasch beginnen. Nach Informationen des "Spiegel" haben das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium einen Text für ein mögliches Bundestagsmandat vorbereitet.

Das Kabinett könnte ihn bereits nächste Woche beschließen, wenn die Regierungsspitze bis dahin eine entsprechende politische Entscheidung trifft. Die letzte Entscheidung würde dann beim Bundestag liegen, der einem Einsatz mit einfacher Mehrheit zustimmen muss. Die Bundesregierung beabsichtigt, eine mögliche Beteiligung auf die Minenräumung zu beschränken. Elon Musks KI-Unternehmen xAI steht angesichts einer Umwelt-Klage unter Druck, nun springt ihm die US-Regierung bei.

Sie erklärt, dass dessen KI-Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde. Die Klage gegen Gasturbinen eines xAI-Rechenzentrums im Bundesstaat Tennessee bedrohe "die nationale, wirtschaftliche und Energie-Sicherheit" der USA sowie die Versorgung der KI-Infrastruktur, die von der US-Armee genutzt werde, heißt es in einer rechtlichen Stellungnahme des US-Justizministeriums. Als Beleg zitiert das Ministerium den Verantwortlichen für KI im Pentagon, Cameron Stanley.

Dieser versichert unter Eid, dass im Rahmen des sogenannten Maven-Projekts ein auf Grok beruhendes Programm namens Grok Gov Model bereits bei der KI-gestützten Zielfestlegung beteiligt gewesen sei. Dies habe es der US-Armee ermöglicht, im Iran-Krieg "binnen 96 Stunden mehr als 2000 Schuss Munition gegen 2000 unterschiedliche Ziele zu richten". Der Export iranischen Erdöls per Schiff läuft wieder an.

Mehrere iranische Öltanker hätten das von der US-Marine blockierte Seegebiet verlassen, teilt die Website "TankerTrackers" mit, die über den Transport und die Lagerung von Erdöl informiert. Dies seien Irans "erste Rohölexporte seit zwei Monaten". Zunächst hieß es, die beiden iranischen Supertanker "Diona" und "Hero2" hätten das bisherige Blockadegebiet verlassen. An Bord seien insgesamt 3,8 Millionen Barrel iranisches Erdöl gewesen.

Später meldet die Website die Durchfahrt eines dritten iranischen Tankers mit einer Million Barrel Öl. US-Präsident Donald Trump übt auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon.

"Man muss nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, nur weil man jemanden sucht", sagt Trump. In diesen Gebäuden seien viele Menschen, von denen nicht alle zur Hisbollah gehörten. Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine "historische Chance", Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern.

Der von US-Präsident Donald Trump erzielte Deal, der am Freitag von beiden Kriegsparteien unterzeichnet werden soll, könne "Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen", heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen im französischen Évian.

"Wir unterstützen die Umsetzung des Abkommens und sind bereit, dazu beizutragen", heißt es in der Erklärung der G7 weiter. Nach Israels Angriffen im Süden des Libanon mit mindestens vier Toten droht Irans Armee mit einer Antwort. Wenn die israelische Armee "ihre Aggression im Süden des Libanon nicht einstellt, muss sie mit einer harten Reaktion der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen", heißt es in einer Erklärung des Zentralkommandos der Armee.

Die iranische Armee wirft Israel vor, bereits "84 Mal" gegen die Waffenruhe im Libanon verstoßen zu haben





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundeskanzler Friedrich Merz G7-Gipfel In Evian Iran-Krieg Israel-Libanon-Konflikt Klimawandel KI-Unternehmen Xai Ölpreis Streitkräfte Der Islamischen Republik Iran Waffenruhe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) News: Deutschlands WM-Auftakt, Niederlande gegen Japan, EnglandDeutschland zerlegt Underdog Curaçao, ein aussagekräftiges Urteil über die Verfassung der Mannschaft lässt sich aber noch nicht treffen. England scheint derweil verflucht. Das und mehr in den Themen des Tages.

Read more »

German News: Basketball Stars Extend Contracts, Players DepartThis news article highlights the extended contracts and departures of notable basketball players in Germany. It includes the news of Pleiß, who has renewed his contract with Rasta, and Ivey, who has left Würzburg and is rumored to be joining the Towers.

Read more »

Netzflix-Charts dominieren: 'Das Kanu des Manitu' reaches No. 1 in German Film RankingsAfter being the highest-grossing German film of 2025, 'Das Kanu des Manitu' became a Netflix international sensation, scoring a No. 1 ranking in the streaming platform's film and TV show charts. The action-comedy centers on Apache Abahachi and his trusty Ranger, who get into shenanigans with a mysterious criminal conspiracy, dubious adversaries and a legendary vessel. Simultaneously, 'Das Kanu des Manitu� explores themes of friendship, identity and belonging with comically entertaining flair by its creator, Michael Bully Herbig.

Read more »

News Headlines for the North: Significant Events and NewsA collection of news articles and headlines from the North region of Germany, covering various topics such as politics, sports, and technology.

Read more »