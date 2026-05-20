News Headlines for the North: Key Topics and Updates

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Die Nachrichten für den Norden: Neue Führerschein-Regeln sollen ab 2027 gelten / Pakt für Bevölkerungsschutz beschlossen Die Nachrichten für den Norden: Ver.di weitet ÖPNV-Warnstreik aus / Bildungs-ID für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen geplant Die Nachrichten für den Norden: Niedersachsen plant Bildungs-ID für Schüler ab 2027 / KZ-Gedenkstätte Neuengamme bietet Recherche-Seminare an Die Nachrichten für den Norden: ÖPNV-Warnstreik in Hannover / Putzaktion am Hamburger Hauptbahnhof Die Nachrichten für den Norden: Sorge um Ebola-Ausbruch / AfD muss Fraktionsgeld zurückzahlen / Buckelwal soll doch geborgen werden Die Nachrichten für den Norden: Tierheim Elmshorn kämpft um Existenz / Unfall bei Windrad-Transport / Sprachen mit VR-Brille lernen Die Nachrichten für den Norden: Hamburger Verfassungsschutz stellt Bericht vor / Oldenburger Schule hat erstklassige Toiletten Die Nachrichten für den Norden: LKW verliert Windmast-Röhre / Tierheim in Elmshorn in Existenznot Die Nachrichten für den Norden: Vorwurf der sexuellen Belästigung auf dem Ärztetag in Hannover / Total Energies will aus Offshore-Projekten aussteigen Die Nachrichten für den Norden: Total Energies will aus Offshore-Projekten aussteigen / Landtagswahl in MV: Interner Programmentwurf der AfD Die Nachrichten für den Norden: Total Energies will aus Offshore-Projekten aussteigen / Alexandra Popp verabschiedet sich vom VfL Wolfsbur.

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