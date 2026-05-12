News of Netflix Content Changes from May to June 2026

This text provides information on the Netflix content that will leave the platform from May to June 2026, including TV shows, films, and special features converging on several key categories like adventure, comedy, fashion, historical fiction. This text also gives a background on the changes in the Netflix portfolio.

Nicht alle Inhalte, die jemals auf Netflix verfügbar waren, bleiben fortan ausschließlich dort. Das Unternehmen überarbeitung ständig die Palette an Inhalten aus diverse Gründen. Daher müssen wir uns in diesem Monat ein letztes Mal von einigen Filmen und Serien auf der Streaming-Plattform verabschieden.

Dazu gehören unter anderem: "White Gold" - Eine Serie, die in England der 80er Jahre spielt, erzählt von einem charmanten Fensterhändler, der durch grandezza und fragwürdige Methoden Geschäfte macht. Während seine Firma von dem Boom der Kunststofffenster profitiert, sorgt Vincent Swan privat wie beruflich für zahlreiche Schwierigkeiten.

"Dora and the Lost City of Gold" - Als Dora, die Zeichentrickheldin, im Dschungel aufgewachsen ist, landet sie Initially a high school in Los Angeles. Als ihre Eltern verschwinden, führt sie die Suche zurück in den peruanischen Dschungel. Zusammen mit ihren Freunden müssen Dora das Rätsel um die berüchtigte Inka-Stadt Parapata lösen.

"Transformers: Dark of the Moon" - Dies ist eine Filmreihe und ist der dritte Teil in dieser Trilogie. Er spielt in Los Angeles und tells the story of government-issued Transformers on a secret mission to protect mankind from a rogue debris cloud full of extraterrestrial weaponry.

"The Order of Things" - Dies ist der zweite Teil in der Trilogie "The Small Axe" und spielt in 1972 in Lagos im Senegal. Dies ist die Geschichte von Berthe Macaire, die den Kampf gegen die soziale Hölle beginnt, die ihre Nation in die Inferno treibt





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