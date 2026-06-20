News on the German National Team's Training and Activities in Winston-Salem

This news article provides an overview of the German National Team's training and activities in Winston-Salem, including a five-day break between their match against Curacao and their second group game against the Grenadines. It also mentions the team's harmonious atmosphere, creative and diverse activities, and the use of a rule where players receive an 'ear-snip' penalty for making a mistake during training.

Spielen immer kürzer: fünf Tage Pause zwischen dem 7:1 gegen Curacao und dem zweiten Gruppenspiel heute (22 Uhr MESZ/ZDF, MagentaTV,) gegen die Elfenbeinküste, nur noch vier Tage bis zum Spiel in New York (25.

Juni, 22 Uhr) gegen Ecuador und als möglicher Gruppensieger dann sogar nur drei Tage Pause bis zum Sechzehntelfinale am 29. Juni (19 Uhr) in Boston. Und zweitens sind die Stars in Winston-Salem gut beschäftigt, das Team wirkt harmonisch, die Stimmung gut. Und die Aktivitäten überraschend kreativ und vielfältig ...

Ohrschnipser im Training: Zum Start der Trainingseinheiten auf dem Platz wird meist in Runden von fünf bis acht Spielern ein Ball jongliert. Die Regel: Zwei Kontakte pro Spieler, wer einen Fehler macht, bekommt eine besondere Strafe: Ohrschnipser von allen anderen Mitspielern! Aua!in Cafés nahe dem DFB-Hotel „The Graylyn Estate“ gesichtet, machten Selfies mit den Bewohnern aus Winston-Salem. Mal kurz raus aus dem Camp ins „echte Leben“ – für viele eine willkommene Abwechslung.

Kimmichs Maori-Buch für den Teamgeist: Kapitän Joshua Kimmich (31) ist nach den Flop-Turnieren 2018 und 2022 um einen stimmigen Teamgeist bemüht. Helfen soll dieses Buch: der Bestseller „Belonging“ von Owen Eastwood. Der Untertitel: „Unlock Your Potential with the Ancient Code of Togetherness“ – auf Deutsch: Entfessle dein Potential mit dem uralten Code der Zusammengehörigkeit. Kimmich: „Es geht in dem Buch darum, wie man als Gruppe funktioniert.

Es ist ein sehr gutes Buch. Mal schauen, wie weit es uns bringt.

“ Zum Hintergrund: Das Buch des Performance-Coachs Eastwood gilt als Leitfaden für bessere Teamarbeit und ist inspiriert von den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands. In der Beschreibung heißt es: „Inspiriert von dem maorischen Konzept ‚Whakapapa‘, das die untrennbare Verbindung zwischen Menschen und Kulturen betont, bietet dieses Buch wertvolle Einblicke in die Verbesserung der Teamdynamik.

“gibt es verschiedene Fahr-Gemeinschaften. Einige Stars wie Jamal Musiala (23), Jonathan Tah (30), Antonio Rüdiger (33) oder Felix Nmecha (25) setzen meist auf die Golfcarts, um den rund drei Kilometer langen Weg vom Hotel zum Trainingsplatz zu meistern. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sowie die meisten anderen aus dem Trainerteam setzen auf die High-Tech-Gravelbikes. Fast immer an der Seite von Nagelsmann: Assistent Benjamin „Benji“ Glück.

Der sitzt übrigens auch stets bei den Pressekonferenzen in einer der ersten Reihen. Auf einen ganz anderen Fahrrad-Style setzen Kimmich und Kumpel David Raum (28): Sie fahren oft mit gemütlichen Rädern, die eher an Beachcruiser erinnern. Häufig als Duo zeigen sich nicht nur auf dem Platz die beiden Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) und Jonas Urbig (22). Auch im Flieger und auf dem Fahrrad sieht man beide häufig zusammen.

Papierflieger-Basteln: Die beiden Kumpels Kimmich und Raum demonstrierten im Camp ihre Origami-Künste und falteten Papierflieger. Den Namen, den sie auf beide Flügel schrieben: „Adler“. Anschließend kletterte Raum auf einen Bürostuhl mit Rollen, um die Flughöhe für den Abwurf zu erhöhen. Der in Flugrichtung sitzende Kimmich zog sich zum Schutz spaßeshalber eine Schwimmbrille auf.

Spielerunden: Ganz weit vorne im Camp ist der Kartenspiel-Klassiker UNO! Chef der UNO-Runden ist oft Leroy Sané (30), der immer versucht, möglichst viele unterschiedliche Spielergruppen zusammenzubringen. Auch „Wizard“ wird oft gespielt. Bei Kai Havertz (27) und Nick Woltemade (24) ist aktuell „Ludo“ besonders angesagt.

Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt: „Ich spiele“.

„Ludo“ gilt als Vorgänger des Spiele-Klassikers „Mensch ärgere dich nicht“, funktioniert bis auf minimale Abweichungen nach denselben Regeln. Pool-Spaß: Wenn es heiß ist im Camp, geht es oft an den Pool! Es gibt ein Ein-Meter-Brett inklusive diverser Sprung-Wettbewerbe mit Salti und Arschbomben. Akrobatisch zeigte sich dabei vor allem Star-Dribbler Florian Wirtz (23).

Basketball-Challenge: Auch beim Tischtennis, Padel oder Basketball geht es unter den Stars heiß her. Bemerkenswert: VfB-Abräumer Angelo Stiller (25) verwandelte in der ersten Woche eine Serie von acht Freiwürfen, meinte nach dem vergebenen neunten Versuch: „Das schaff’ ich nie wieder.

“ Nagelsmann war beim Padel selbst mittendrin. : Nmecha verriet, dass Assan Ouédraogo (20) innerhalb der Mannschaft große Sympathien besitzt und sich mit jedem versteht.

„Alle lieben Assan“, sagte Nmecha über den für Lennart Karl (18) nachnominierten Leipziger. Übrigens: Für Havertz hatte es am 11. Juni im Fitnesszelt ein Ständchen zum 27. Geburtstag gegeben





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