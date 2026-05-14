News Overview: Christi Himmelfahrt, DFB-Pokalfinale, Trump in China, and more

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Heute ist Christi Himmelfahrt und Vatertag . Der Nachrichtenüberblick. Heute ist mit Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Fest zelebrieren die Kirchen immer an einem Donnerstag 40 Tage nach Ostern.

Es erinnert daran, dass der auferstandene Christus der biblischen Überlieferung zufolge zu Gott, dem Vater, in die Himmel 'aufgehoben' wurde. Nicht wenige nutzen das lange Wochenende mit einem Brückentag am Freitag für eine Kurzreise - auf dem heutigen Feiertag ist für viele auch ganz einfach Vatertag. Männer treffen sich und feiern mit Freunden das Leben. Andere verbringen den Vatertag auch im Kreis der Familie - und ziehen traditionell mit einem Bollerwagen los.

In diesem Jahr sollte aber unbedingt ein Regenschirm dabei sein, denn es wird nass draußen. Was du mit deinen Freunden und der Familie sonst noch am Vatertag machen kannst, steht hier: -Pokalfinale der Frauen über die Bühne - im Rahmen eines großen Fan- und Familienfestes rund ums Stadion. Anstoß des Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Bayern München ist um 16 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Angreiferin Alexandra Popp will vor ihrem Wechsel zu Borussia Dortmund ihren zwölften Pokalsieg mit Wolfsburg feiern - und ihren 14. insgesamt. -Der Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping begonnen. Die beiden Politiker schüttelten sich am Morgen vor der Großen Halle des Volkes die Hände. Bei Trumps Ankunft vor dem Gebäude waren unter anderem US-Außenminister Rubio, US-Verteidigungsminister Hegseth sowie mehrere Unternehmenschefs wie Tesla-Chef Musk anwesend.

Bei dem Gespräch mit Xi soll es um wichtige globale Themen gehen - vom internationalen Handel über den Iran-Krieg bis zur Frage des politischen Status von Taiwan. -Der Laster mit 17.000 Litern Fassungsvermögen soll Wasser in Wohngebiete mit schlechtem Wassernetz bringen. Mit dem Umbau hat Nümbrecht sogar Geld gespart: Mit 300.000 Euro war das gebrauchte Fahrzeug nur etwa halb so teuer wie ein Neukauf. -Der Kölner Tauchclub DUC veranstaltet am Vatertag ein 'betreutes Schwimmen'.

Auch bei schlechtem Wetter. Die Schwimmer sind mit Flossen und Neoprenanzügen ausgestattet und im Rhein im Pulk unterwegs. Begleitet werden sie von Booten. Los geht es von den Pollerwiesen bis zur Zoobrücke. Es gibt also vom Uferrand aus was zu sehen





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