Mauro Lustrinelli ist neuer Chefcoach der Union. Er war bisher Trainer beim FC Thun. Der Schweizer spricht offen über seine Besorgnis um den FC und seine Freude über die neue Aufgabe. Er will der Mannschaft helfen, eine neue politische Richtung einzuschlagen, die das Spiel zu verbessern, für die ich ein großes Vertrauen habe. Bisher wurde nur wenig gesprochen über Fußball und mehr über Menschlichkeit.

NEWS TEXT: Maulero Luttrineli als neuer Chefcoach bei der Union sichert sich die Wende der Dinge und sieht die Verpflichtung des Swiss nicht nur als einen sportlichen, sondern auch als ein Vertrauenszeichen.

"Man soll zuerst Mensch sein," betont er mittlerweile seine Prioritäten. Wiedererholt werden soll die Mannschaft, nachdem bereits Ex-Kölner-Trainer Baumgart nicht so recht überzeugen konnte. Auch die Zusammenarbeit mit den Frauen wird vorüberziehen müssen. Hier wird er die Hoffnung setzen, dass sich UNION mit seinem neuen Trainer weiterentwickelt und eine neue Richtung einschlägt





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