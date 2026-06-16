News Text: Wolfgang Ischinger warnt vor Schadenfreude gegenüber Trump, Libanesischer Präsident begrüßt Einigung, Iran will Atominspektoren ins Land lassen

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran. Er betont, dass jede Schadenfreude abwegig und falsch sei, insbesondere wenn es dem Iran die Möglichkeit gibt, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, was auch den USA entspricht. Ischinger ist skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen wird. Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt die Einigung und hofft, dass es ein positiver Schritt zur Entspannung und zur Erschließung diplomatischer Lösungen sei. Nach Angaben des Iran sieht das Abkommen das Ende des Krieges an allen Fronten vor, auch im Libanon. Die Gewalt im Libanon hat nach der Einigung jedoch zunächst nachgelassen, wie Angaben der UN-Mission Unifil zeigen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Abkommen mit dem Iran noch vor Freitag zu veröffentlichen, möglicherweise bereits elektronisch unterzeichnet. Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus. Der Iran wird laut US-Vizepräsident JD Vance als Teil des Rahmenabkommens Atominspektoren ins Land lassen.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz , Wolfgang Ischinger, warnt vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran . Er betont, dass jede Schadenfreude abwegig und falsch sei, insbesondere wenn es dem Iran die Möglichkeit gibt, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, was auch den USA entspricht.

Ischinger ist skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen wird. Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt die Einigung und hofft, dass es ein positiver Schritt zur Entspannung und zur Erschließung diplomatischer Lösungen sei. Nach Angaben des Iran sieht das Abkommen das Ende des Krieges an allen Fronten vor, auch im Libanon. Die Gewalt im Libanon hat nach der Einigung jedoch zunächst nachgelassen, wie Angaben der UN-Mission Unifil zeigen.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Abkommen mit dem Iran noch vor Freitag zu veröffentlichen, möglicherweise bereits elektronisch unterzeichnet. Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus. Der Iran wird laut US-Vizepräsident JD Vance als Teil des Rahmenabkommens Atominspektoren ins Land lassen





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