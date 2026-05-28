Newsom kritisiert Trumps Fonds für Opfer politischer Verfolgung

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, kritisiert den von der Trump-Regierung eingerichteten Fonds für Opfer angeblicher politischer Verfolgung. Der Fonds soll Gelder für Personen bereitstellen, die sich als Opfer einer politisch motivierten Justiz unter dem früheren Präsidenten sehen.

Der Gouverneur von Kalifornien , Gavin Newsom , hat sich gegen den von der Trump-Regierung eingerichteten Fonds für Opfer angeblicher politischer Verfolgung ausgesprochen. Newsom kritisierte den Fonds als 'Schmiergeldkasse' und kündigte an, dass Gelder aus diesem Fonds in seinem Bundesstaat mit einer Steuer von 100 Prozent belegt werden sollen.

Der Fonds wurde von der Trump-Regierung eingerichtet, nachdem der ehemalige Präsident verklagt worden war, nachdem seine Steuererklärungen an die Medien durchgesickert waren. Der Vergleich, der zum Fonds führte, sah auch vor, dass die US-Justizministerium der IRS untersagte, frühere Steuererklärungen von Trump, seinen Verwandten und seinen Unternehmen zu prüfen. Kritiker warnen, dass mit dem Geld vor allem Trump-Unterstützer und verurteilte Personen profitieren werden, die sich als Opfer einer politisch motivierten Justiz unter dem früheren Präsidenten sehen





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