Norbert Anwander ist ein ProSieben-Urgestein. Nun hat der Moderator das Ende seiner Karriere verkündet. Zuletzt stand er für das Nachrichten-Format „Newstime“ vor der Kamera.

Norbert Anwander ist ein ProSieben-Urgestein. Nun hat der Moderator das Ende seiner Karriere verkündet. Zuletzt stand er für das Nachrichten-Format „Newstime“ vor der Kamera. Norbert Anwander hat seinen Abschied von den TV-Bildschirmen verkündet.

„Das war meine letzte Sendung hier bei 'Newstime'“, verkündete er am Sonntag am Ende der letzten von ihm moderierten Ausgabe des Nachrichtenformat. „Und jetzt wünsche ich uns allen für die Zukunft bessere Nachrichten im Sinne von mehr gute Nachrichten“, fügte er hinzu. Seine Kollegen werde er vermissen.

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Die Karriere des 66-Jährigen begann Ende der 80er-Jahre bei Eureka TV ebenfalls als Nachrichtensprecher. 1989 ging der Kanal unter dem neuen Namen ProSieben auf Sendung. 1994 verließ Anwander den Sender mit seinem Gang zu TV München. Anschließend verschlug es den Moderator ins Radio: Bei Antenne Bayern war er neben seiner Moderatorentätigkeit auch als Chef vom Dienst und Redakteur im Einsatz. Seine Rückkehr in das Nachrichtenfernsehen wurde im neuen Jahrtausend durch den Start von N24 eingeleitet.

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Bei dem damals zur ProSiebenSAT.1-Gruppe gehörenden Nachrichtensender arbeitete Anwander zunächst als Redakteur, ehe er auch wieder als Nachrichtensprecher zum Einsatz kam. In dieser Funktion trat er danach auch bei Kabel Eins in Erscheinung: Dort moderierte er von 2000 bis 2023 die Hauptnachrichtensendungen „K1 Nachrichten“ und „Kabel Eins News“. Im Juni 2023 stieß Anwander zum „Newstime“-Team dazu. Die Nachrichtenmarke hat feste Programmslots bei SAT.1, ProSieben und Kabel Eins.