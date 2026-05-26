Next Megarallye Starts: Markets Celebrate New Records, But a Development Is Brewing That Could Change Everything

The ongoing closure of the Hormus Road is causing a severe energy crisis, with rising prices for fertilizers and agricultural inputs. This could lead to a perfect storm of rising energy costs, exploding production costs, and a potential Super El Niño, threatening global harvests. While traditional markets face pressure, the fields and plantations are witnessing the beginning of a new commodity cycle. Three stocks are highlighted in the report, which could benefit from this trend, offering significant upside potential.

© Foto: © 2023 Merck & Co Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung Konjunkturdaten 07:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig) 08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 4/26 09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 4/26 14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 3/26 16:00 Uhr, USA:





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Agricultural Commodities Energy Crisis Super El Niño Commodity Cycle Investment Opportunities

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