Nextech3D.ai präsentiert KI-gestützte Booth-Preisgestaltung auf der Expo! Expo! 2026

Nextech3D.ai zeigt auf der Expo! Expo! 2026 in Milwaukee seine neue KI-Technologie für dynamische Messebooth-Preise. Das Unternehmen verstärkt seine Präsenz im Event-Sektor nach erfolgreichem Start in New York.

Nextech3D.ai hat angekündigt, seine erweiterte Portfolio-Landschaft an Event-Technologien auf der Expo! Expo! 2026 vorzustellen. Dieses wichtige Branchenevent, das als Jahrestagung und Ausstellung der International Association of Exhibitions and Events (IAEE) durchgeführt wird, findet vom 16. bis 18. November 2026 im Baird Center in Milwaukee, Wisconsin, statt. Die Planung dieser Teilnahme folgt auf die direkte Interaktion mit potenziellen Kunden und Fachleuten aus der Event-Branche auf der New York Event Planner Expo.

Strategische Präsentation neuer KI-Tools

Auf der Messe wird Nextech3D.ai explizit Map D und Eventdex sowie die kürzlich eingeführten Funktionen zur KI-gestützten dynamischen Booth-Preisgestaltung präsentieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch diese Demonstration die direkte Interaktion mit Messeveranstaltern und anderen Branchenexperten zu intensivieren. Diese Technologien stellen einen Kernbestandteil der wachsenden Fähigkeit des Unternehmens dar, digitale Lösungen für komplexe Event-Logistiken anzubieten.

Also read Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2026

Die Präsenz auf der Expo! Expo! 2026 ist Teil einer breiteren Strategie von Nextech3D.ai, um über den nächsten zwölf Monaten die Präsenz bei Konferenzen, Messen und geschäftlichen Entwicklungsveranstaltungen zu erhöhen. Dieser Ansatz dient dazu, die Markenwahrnehmung zu stärken, die Technologie einem größeren Kreis potenzieller Kunden vorzustellen und die Kundenbasis im Bereich der Event-Technologie signifikant zu erweitern. Die Integration künstlicher Intelligenz spielt hierbei eine zentrale Rolle bei der Automatisierung und Verbesserung der Analysefähigkeit.

Details zur dynamischen Booth-Preisgestaltung

Die neu vorgestellte KI-gestützte Funktion zur dynamischen Booth-Preisgestaltung innerhalb von Map D wurde entwickelt, um Messeveranstaltern zusätzliche Werkzeuge für das Preismanagement bereitzustellen. Während der Verkaufsphase eines Events, in der Inventar verkauft wird, ermöglicht diese Funktion die Anwendung organisatordefinierter Preisparameter und Regeln. Der technologische Ansatz zielt darauf ab, über statische Preisgestaltungsszenarien während des gesamten Verkaufszyklus hinauszugehen und den Veranstaltern größere Flexibilität bei der Verwaltung der verfügbaren Booth-Inventare zu bieten.

Advertisement

Gleichzeitig bewahrt diese Technologie dem Messeleiter die volle Kontrolle über die anwendbaren Preisparameter, was für viele Organatoren ein entscheidendes Risiko-Management-Instrument darstellt. Der Launch dieser spezifischen Funktion repräsentiert einen wichtigen Schritt in der breiteren Strategie von Nextech3D.ai, KI-gestützte Fähigkeiten in das gesamte Event-Technologie-Portfolio zu integrieren. Der Fokus liegt hierbei stark auf Automatisierung, fortschrittlicher Analytik, Revenue-Management-Workflows und der Optimierung von Event-Commerce-Prozessen.

Impulse aus der New York Event Planner Expo

Die Teilnahme an der New York Event Planner Expo bot Nextech3D.ai die Möglichkeit, seine Event-Technologieplattformen direkt vor einer ausgewählten Zielgruppe zu demonstrieren. Diese Interaktion diente nicht nur der Stärkung bestehender Industrieverbindungen, sondern auch der Sammlung direkten Marktfeedbacks. Das Unternehmen geht davon aus, dass die direkte Teilnahme an Branchenveranstaltungen erhebliche Chancen bietet, das Bewusstsein für das wachsende Portfolio an Event-Technologien zu erhöhen.

Durch die direkte Einbindung der Verkaufs- und Produktteams in diese Gespräche mit Messeveranstaltern können spezifische Anforderungen und Herausforderungen in der Branche besser verstanden werden. Dieses Feedback ist essenziell, um die zukünftige Entwicklung der Softwareprodukte an die realen Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und die Effektivität der Lösungen kontinuierlich zu steigern.

Ausblick und Managementkommentare

Evan Gappelberg, Chief Executive Officer von Nextech3D.ai, kommentierte die positiven Reaktionen auf der New York Event Planner Expo ausdrücklich. Er betonte, dass das Engagement seines Teams bei der Präsentation der Technologie vor Messeveranstaltern und potenziellen Kunden sehr ermutigend war. Der nächste große Branchenmeilenstein ist nun die Expo! Expo! 2026, wo Map D und Eventdex einem noch breiteren Kreis von Fachleuten vorgeführt werden.

Advertisement

Im weiteren Verlauf plant das Unternehmen, die Präsenz bei Industriekonferenzen und Messen über den nächsten zwölf Monate erheblich auszubauen. Diese verstärkte Branchennähe ist darauf ausgelegt, die bestehenden Vertriebs-, digitalen Marketing- und Geschäftsentwicklungsinitiativen von Nextech3D.ai zu ergänzen und zu unterstützen. Durch diese umfassende Strategie soll das Unternehmen seine Position im Markt der Event-Technologie-Software nachhaltig festigen und neue Wachstumspotenzeiale erschließen.