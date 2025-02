Neymar: Der teuerste Fußballstar der Welt zockt 15 Monate lang Counter-Strike

Der brasilianische Fußballstar Neymar, bekannt für seine Dribbling-Künste und seinen Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al-Hilal, verbringt laut Steam-Daten über 15 Monate seiner Freizeit mit dem Zocken von Counter-Strike 2. Seine Leidenschaft für das Gaming zeigt sich in den beeindruckenden 11.353 Stunden, die er in Valves Erfolgstitel investiert hat.

Neymar da Silva Santos Júnior (33), besser bekannt als Neymar , ist ein brasilianischer Fußball profi, der seit Januar für den FC Santos spielt. Seine Karriere führte ihn durch Top-Klubs wie FC Barcelona und Paris Saint-Germain, bevor er zum saudi-arabischen Verein Al-Hilal wechselte. Mit 222 Millionen Euro ist der Transfer zu PSG die höchste Ablösesumme, die jemals für einen Fußball er gezahlt wurde.

Neymar erreichte 2015 und 2017 den dritten Platz bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres und gilt als einer der talentiertesten Fußballspieler. Bekannt für seine Dribbling-Künste, erhielt er jedoch auch Kritik für theatralische Reaktionen auf leichte Fouls.In seiner Freizeit ist Neymar ein leidenschaftlicher Gamer, insbesondere für Counter-Strike 2. Insgesamt hat er beeindruckende 11.353 Stunden in Valves Erfolgstitel investiert – das entspricht über 15 Monaten. Als Profi-Sportler ist es wichtig, stets körperlich fit zu sein, besonders in Neysars Fall, der für die besten Mannschaften der Welt antritt. Doch auch Profi-Sportler brauchen Freizeit, und einige Stunden für Hobbys wie das Gaming sind da nicht unüblich. Außerdem rechnet Valve Spielzeit von Counter-Strike: Global Offensive und Counter-Strike 2 zusammen. Neysars Gaming-Zeit kann auch im Kontext seiner Verletzungshistorie gesehen werden. In seiner Karriere musste er insgesamt 1.391 Tage aussetzen, darunter auch ein Kreuzbandriss im Jahr 2023, von dem er erst nach 340 Tagen zurückkehrte. In solchen Fällen eignet sich das Zocken als Beschäftigung, um die Zeit zu verkürzen. Einige User verstehen daher, dass Neymar so viel Zeit mit Gaming verbringt, wie sie in den Kommentaren anmerken. Neymar ist aber nicht der einzige Gamer unter professionellen Fußballern. Auch der norwegische Stürmer Erling Braut Haaland von Manchester City ist ein leidenschaftlicher Gamer





