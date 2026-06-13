Brasiliens Kapitän Neymar wird das erste WM‑Vorrundenspiel gegen Marokko voraussichtlich verpassen. Trainer Carlo Ancelotti diskutiert die Auswirkungen des möglichen Gesamtausfalls und betont Neye­mars Bedeutung für Erfahrung und Vorbildfunktion.

Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti sieht sich nach den jüngsten Entwicklungen mit einer ernsthaften Herausforderung konfrontiert: Der 34‑jährige Kapitän Neymar wird nicht nur das Auftaktspiel der WM‑Vorrunde am 14.

Juni gegen Marokko verpassen, sondern könnte laut mehreren brasilianischen Medien sogar die gesamte Vorrundenphase ausfallen. Vor etwa zwei Wochen hatte Ancelotti noch zuversichtlich erklärt, dass Neymar rechtzeitig zurückkehren würde, doch die jüngsten ärztlichen Befunde lassen diese Hoffnungen dahin schmelzen.

Der italienische Trainer, der seinen Vertrag mit dem brasilianischen Fußballverband kurz vor Beginn des Turniers bis zum Jahr 2030 verlängert hat, wirft nun einen kühlen Blick auf die Situation und betont, dass die Entscheidung über den Verbleib Neye­mars im Kader von seiner Genesung abhänge.



Auf einer Pressekonferenz erklärte Ancelotti, dass das medizinische Team intensiv an Neye­mars Rehabilitation arbeite und er voraussichtlich in der kommenden Woche wieder zum Training zurückkehren solle.

"Neymar arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder zur Mannschaft stoßen wird", sagte der Trainer. Trotz dieser optimistischen Prognose bleibt das Risiko eines längerfristigen Ausfalls bestehen, weil der Stürmer seit Oktober 2023 immer wieder von schwerwiegenden Verletzungen geplagt wurde, darunter ein Kreuzbandriss, wiederholte Muskulärprobleme und eine chronische Sprunggelenksinstabilität.

Diese Verletzungsserie hat dazu geführt, dass Neymar seit seiner letzten Länderspielteilnahme gegen die Niederlande im Oktober 2023 - einer 0:2‑Niederlage in der WM‑Qualifikation - nicht mehr für die Seleção auf dem Platz stand.



Neymar ist nicht nur wegen seiner herausragenden technischen Fertigkeiten ein zentraler Spieler, sondern auch wegen seiner Erfahrung und seiner Vorbildfunktion für die jüngeren Talente im Kader.

"Wenn wir Neymar nominieren, tun wir das nicht nur wegen seiner unbestreitbaren technischen Qualitäten, sondern auch wegen seiner Erfahrung und der Vorbildfunktion, die er den jungen Spielern in dieser Gruppe geben kann", betonte Ancelotti. Der Offensivspieler hat bislang 128 Länderspiele für Brasilien bestritten und dabei 79 Tore erzielt, womit er mit 79 Treffern den Rekordtorschützen der brasilianischen Nationalmannschaft übertrifft und Pele mit 77 Toren übertrifft. Dieser Rekord verleiht ihm nicht nur sportliche, sondern auch kulturelle Bedeutung im brasilianischen Fußball.

Während die brasilianische Fußball‑Föderation (CBF) und die Medien das mögliche Fehlen Neye­mars in der Vorrunde diskutieren, bleibt das Team darauf fokussiert, andere Schlüsselfiguren wie Vinícius Júnior, Richarlison und den defensiven Kern um Marquinhos in den Vordergrund zu rücken. Die Ausgangslage verdeutlicht, wie stark die brasilianische Nationalmannschaft von der Gesundheit ihres Superstars abhängig ist und welche strategischen Anpassungen das Trainerteam möglicherweise vornehmen muss, um die hohen Erwartungen im eigenen Land und auf internationaler Bühne zu erfüllen.

Die nächsten Tage werden entscheidend sein: Wenn die medizinischen Gutachten einen vollständigen Heilungsprozess bestätigen, könnte Neymar zumindest für die zweite Vorrundengruppe wieder einsatzbereit sein; bleibt es jedoch bei einer vorzeitigen Rückkehr, könnte Brasilien gezwungen sein, seine Offensivtaktik grundlegend zu überdenken und auf eine breitere Spielerverteilung zu setzen





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