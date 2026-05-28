Neymar erleidet Muskelverletzung - WM-Teilnahme gefährdet

Brasiliens Superstar Neymar hat sich eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Damit ist seine Teilnahme am WM-Auftakt gegen Marokko am 13. Juni ungewiss, und die Seleção muss um ihren Schlüsselspieler bangen.

Der brasilianische Fußballnationalspieler Neymar hat eine Muskelverletzung zweiten Grades in der rechten Wade erlitten und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen pausieren müssen. Diese Diagnose stellt einen schweren Rückschlag für die brasilianische Nationalmannschaft dar, da der Superstar möglicherweise für das WM-Eröffnungsspiel gegen Marokko am 13.

Juni ausfällt. Nationalmannschaftsarzt Rodrigo Lasmar bestätigte die Verletzung nach einer MRT-Untersuchung im Trainingszentrum Granja Comary. Neymar, der bereits seit dem 17. Mai aufgrund von Beschwerden in der rechten Wade nicht spielen konnte, wird auch die bevorstehenden Testspiele gegen Panama und Ägypten verpassen.

Seine Teilnahme am ersten Gruppenspiel gegen Marokko ist daher ungewiss. Trotz seiner langwierigen Verletzungsgeschichte, zu der auch ein Kreuzbandriss im Oktober 2023 zählt, wurde Neymar von Trainer Carlo Ancelotti in den endgültigen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko berufen. Ancelotti hatte zuvor betont, nur vollständig genesene Spieler nominieren zu wollen. Die WM-Teilnahme markiert Neymars vierte Weltmeisterschaft.

Die weiteren Gruppengegner Brasiliens sind Haiti am 20. Juni und Schottland am 24. Juni. Die Verletzung wirft somit erneut Fragen zur Fitness und zum Einsatz des Angreifers auf, während das Team versucht, sich auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten





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