Neymar fehlt wegen Wadenverletzung beim ersten WM‑Gruppenspiel - Brasilien kämpft ohne Stern

Der brasilianische Superstar Neymar ist mit einer Wadenverletzung zur WM angereist und kann das Auftaktspiel gegen Marokko nicht bestreiten. Trainer Ancelotti bleibt vorsichtig optimistisch, während Mitspieler und Gegner ihre Reaktionen zeigen. Ohne Neymar muss Brasilien neue Wege finden, um in der Gruppenphase erfolgreich zu sein.

Der brasilianische Superstar Neymar ist mit einer schmerzhaften Wadenverletzung zur Weltmeisterschaft angereist, doch bereits beim Auftaktspiel der Gruppe gegen Marokko wird er nicht einsatzbereit sein.

Das erste Gruppenspiel, das am Sonntag um 0.00 Uhr live auf ZDF und MagentaTV ausgestrahlt wird, muss Brasilien also ohne seinen Flügelstürmer bestreiten. Die Situation ist noch gravierender, da der 34‑jährige Rekordtorjäger auch die nachfolgenden Begegnungen der Gruppenphase - Haitis Auftritt am 20. Juni und das Duell mit Schottland am 26. Juni - wahrscheinlich verpassen wird.

Vor der WM hatte Neymar bereits die Vorbereitungstests gegen Panama und Ägypten verpasst, und selbst am Tag vor dem Spiel gegen Marokko war er nicht mehr im Trainingslager anzutreffen. Der brasilianische Fußballverband äußerte sich nur vage und betonte, dass der Spieler den geplanten Genesungs‑ und Aufbautraining weiter verfolgen werde, wobei konkrete Fortschritte noch ausstehen. Trainer Carlo Ancelotti bleibt vorsichtig optimistisch und betont, dass Neymar hart daran arbeite, so schnell wie möglich wieder voll einsatzbereit zu sein.

Ancelotti erklärte, er habe den Flügelstar nicht allein wegen seiner spielerischen Qualitäten berufen, sondern auch wegen seiner Vorbildfunktion für die jüngeren Kadermitglieder.

"Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Team sein", sagte Ancelotti. Auch Brasiliens Mitspieler zeigen sich besorgt: Vinícius Júnior erklärte, Neymar inspiriere ihn und wünschte ihm eine rasche Genesung, damit er endlich wieder auf dem Platz stehen kann. Trotz des Ausfalls bleibt das Team zuversichtlich, denn der Gegner Marokko hat sich ebenfalls auf ein Spiel mit und ohne Neymar vorbereitet.

Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi betonte, dass sich für seine Mannschaft nichts ändert, egal ob der brasilianische Star fehlt oder nicht. Der Ausfall von Neymar wirft Fragen zur gesamten Dynamik der brasilianischen Nationalmannschaft auf. Seit mehr als zweieinhalb Jahren hat der Rekordtorschütze der Seleção kein Länderspiel mehr bestritten, und seine glorreichen Zeiten bei Vereinen wie FC Barcelona und Paris Saint‑Germain scheinen weit hinter ihm zu liegen.

Die Nominierung des 34‑Jährigen für die WM war ohnehin überraschend, aber in Brasilien wurde sie mit Freude aufgenommen. Nun droht die Brasilianer‑Offensive, ohne ihr stärkstes Einzelspielerpotential auszukommen, und das Trainerteam muss alternative taktische Lösungen finden, um das Angriffspotenzial zu sichern. Die kommenden Gruppenspiele werden zeigen, ob die Mannschaft ohne den ausfitten Neymar trotzdem zu den Favoriten der Weltmeisterschaft aufsteigen kann





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