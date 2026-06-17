Neymar kehrt nach Verletzung zurück: Brasilianer beginnt Training

Der brasilianische Rekordtorschütze Neymar hat sich nach einer Verletzung an der rechten Wade wieder dem Training der Nationalmannschaft angeschlossen.

Der brasilianische Rekordtorschütze Neymar hat sich nach einer Verletzung an der rechten Wade wieder dem Training der Nationalmannschaft angeschlossen. Zumindest teilweise nahm der 34-Jährige am Mannschaftstraining Brasilien s teil.

Bei der Einheit in Morristown/New Jersey wurde Neymar herzlich von seinen Teamkollegen auf dem Rasen empfangen. Neymar lief durch ein Spalier seiner Mitspieler, die ihm lachend auf den Kopf und auf den Rücken klopften. Der Rekordtorschütze der Selecao begann das Training zunächst etwas abseits des Teams, bevor er sich einer Besprechung im Kreis anschloss. Schon am Dienstag hatte Neymar individuell auf dem Feld trainiert, auch am Mittwoch absolvierte er Teile seiner Einheit allein.

Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti ist laut Informationen brasilianischer Medien unwahrscheinlich. Der Offensivstar hatte sich Mitte Mai an der Wade verletzt und seitdem kein Spiel mehr bestritten. Den Auftakt gegen Abwehrspieler Douglas Santos hatte am Dienstag mit Blick auf Neymars Rückkehr betont, dass die brasilianischen Spieler beten, dass er wieder zu 100 Prozent fit wird, denn wenn er zu 100 Prozent fit ist, kann er uns sehr helfen.

Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland





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