Neymar steht auf der vorläufigen Kader-Liste der Fifa

Neymar, der brasilianische Superstar, steht auf der vorläufigen Kader-Liste der Fifa mit 55 anderen Spielern. Selecao-Trainer Carlo Ancelotti lobt den Angreifer und betont, wie wichtig er für Brasilien ist.

Neymar , Brasilien s Rekordtorschütze und Nationalspieler mit den zweitmeisten Einsätzen, steht auf der vorläufigen Kader-Liste der Fifa mit 55 anderen Spielern. Selecao -Trainer Carlo Ancelotti lobt den Angreifer in einem Interview mit Reuters: " Neymar ist ein wichtiger Spieler für dieses Land – wegen des Talents , das er immer gezeigt hat.

Er hatte ein Problem, von dem er sich gerade erholt. Er arbeitet hart an seinem Comeback und spielt wieder. In letzter Zeit hat er sich deutlich verbessert und kommt regelmäßig zum Einsatz.





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