Neymar steht vor dem Comeback, Raphinha in Ungewissheit

Der Trainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, kündigte an, dass Neymar am Donnerstag gegen Schottland zur Verfügung stehen wird. Dies steht im Gegensatz zu Raphinha, der sich bei dem Spiel gegen Haiti plötzlich auf den Rasen gesetzt und verletzt hatte.

Neymar steht vor dem Comeback, während Raphinha in Ungewissheit bleibt. Der Trainer der brasilianischen Fußball -Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, kündigte an, dass Neymar am Donnerstag gegen Schottland zur Verfügung stehen wird.

Dies steht im Gegensatz zu Raphinha, der sich bei dem Spiel gegen Haiti plötzlich auf den Rasen gesetzt und verletzt hatte. Der Trainerstab ist besorgt über die Schwere der Verletzung und wird Raphinha am Samstag untersuchen. Die Mitspieler hoffen, dass Raphinha bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit dem Team weitermachen kann





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