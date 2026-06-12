Neymar: Superstar mietet Luxusvilla für WM in Florida

Obwohl Neymar (34) an einer Wadenverletzung laboriert, sorgt er und sein Umfeld für Schlagzeilen. Seine Familie und Freunde haben eine Luxusvilla in Florida angemietet, um die Weltmeisterschaft zu verfolgen. Die Villa hat 16 Zimmer und einen Wert von rund 12,5 Millionen Euro. Neymar hat bereits drei Jahre nicht mehr für Brasilien gespielt und war in den letzten Spielzeiten immer wieder von Verletzungen geplagt. Für ihn ist es seine vierte Weltmeisterschaft, doch er konnte noch nie den Titel gewinnen.

In New York/New Jersey wird die WM auf Marokko verfolgt. Superstar Neymar (34) wird möglicherweise nicht spielen, da er zuletzt an einer Wadenverletzung laborierte. Dennoch sorgt er und sein Umfeld für Schlagzeilen.

Neymars Familie und Freunde haben eine Luxusvilla in Florida angemietet, um die Weltmeisterschaft zu verfolgen. Die Villa hat 16 Zimmer und einen Wert von rund 12,5 Millionen Euro. Das Anwesen liegt zwölf Autominuten vom Disney-Parkkomplex entfernt und bietet einen Spielraum, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Basketballplatz, eine Bowlingbahn und Spielhallen. Ein Teil der Wohnanlage ist im Star-Wars-Stil eingerichtet, einschließlich einer lebensgroßen Nachbildung des Bösewichts Darth Vader.

Neymar hat bereits drei Jahre nicht mehr für Brasilien gespielt und war in den letzten Spielzeiten immer wieder von Verletzungen geplagt. Für ihn ist es seine vierte Weltmeisterschaft, doch er konnte noch nie den Titel gewinnen. Brasiliens Startrainer Carlo Ancelotti (67) hatte lange offengelassen, ob er Neymar mit zur WM nimmt, und tat es am Ende mit der Hoffnung, für den Unterschied zu sorgen auf dem Weg zum sechsten Titelgewinn





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