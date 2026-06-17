Neymar trainiert auf dem Platz, aber ohne Ball

Der brasilianische Fußballverband CBF hat mitgeteilt, dass Neymar am Dienstag eine Laufeinheit und Konditionsübungen absolviert hat, ohne jedoch einen Ball zu benutzen.

Der brasilianische Fußball verband CBF hat mitgeteilt, dass Neymar am Dienstag eine Laufeinheit und Konditionsübungen absolviert hat, ohne jedoch einen Ball zu benutzen. Der 34-Jährige trug noch Turnschuhe, als er sich auf dem Platz im Trainingszentrum Columbia Park bewegte.

Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti ist laut brasilianischen Medien unwahrscheinlich. Neymar fällt seit Wochen aufgrund einer Wadenverletzung aus. Der Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit aber ein großes Fragezeichen steht. Seit dem 18.

Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland. Neymar hat seit Wochen nicht mehr gespielt, da er aufgrund einer Wadenverletzung ausfällt.

Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti ist laut brasilianischen Medien unwahrscheinlich. Neymar fällt seit Wochen aufgrund einer Wadenverletzung aus.

Der Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit aber ein großes Fragezeichen steht. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland





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Neymar Fußball WM 2026 Brasilien Schottland

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