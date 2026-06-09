Neymar voraussichtlich im Juni wieder einsatzbereit - WM-Teilnahme bleibt ungewiss

Brasiliens Mannschaftsarzt gibt ein Update zu Neymar: Nach einer MRT-Untersuchung zeigt die Rehabilitation einen positiven Verlauf. Ein Comeback könnte frühestens im letzten Gruppenspiel gegen Schottland möglich sein, die ersten beiden Spiele wird er verpassen.

In einer offiziellen Stellungnahme des fünffachen Weltmeisters Brasilien wurde der aktuellste Gesundheitszustand von Superstar Neymar bekannt gegeben. Demnach unterzog sich der Stürmer am Montag einer MRT-Untersuchung, deren Ergebnisse einen "positiven Verlauf seiner Behandlung" bestätigten.

Die medizinische Abteilung der brasilianischen Nationalmannschaft hat einen spezifischen Rehabilitationsplan ausgearbeitet, dem Neymar weiterhin folgen wird. Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar (49) präzisierte die Prognose und erklärte, dass Neymar "seine Behandlung fortsetzt" und voraussichtlich "in zwei bis drei Wochen einsatzbereit sein" wird. Der medizinische Betreuer betonte jedoch auch den Tag-für-Tag-Charakter solcher Einschätzungen, was auf die noch bestehende Unsicherheit hindeutet. Die zeitliche Perspektive bedeutet, dass Neymar frühestens zum letzten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Schottland am 24.

Juni wieder für die brasilianische Auswahl zur Verfügung stehen könnte. Da die ersten beiden Gruppenspiele gegen Marokko (13. Juni) und Haiti (19. Juni) bereits stattfinden, muss der Stürmer voraussichtlich auch diese beiden Partien von der Bank oder von zu Hause aus verfolgen.

Seine mögliche Rückkehr wird mit Spannung erwartet, da sein Mitwirken für die sportlichen Ziele Brasiliens bei der Weltmeisterschaft als extrem wichtig eingestuft wird. Die lengthy Abwesenheit Neymars von der Nationalmannschaft hat in den vergangenen Monaten bereits für viel Diskussion gesorgt. Seit Wochen stehen die Blicke von Fans und Medien gleichermaßen auf Neymar. Seine Nominierung für den WM-Kader durch Nationaltrainer Carlo Ancelotti (66) war emotional aufgeladen, da er sich über seine vierte Turnierteilnahme freute.

Allerdings plagen ihn seit etwa vier Wochen eine Wadenverletzung, die seinen Einsatz weiterhin fraglich erscheinen lässt. Davor war er monatelang wegen verschiedener, teils schwerwiegender Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss, nicht für die Seleção aktiv. Sein letztes Länderspiel vor der aktuellen Belladung bestritt er im Oktober 2023 bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay. In der historischen Rangliste der brasilianischen Nationalspieler belegt Neymar mit 128 Einsätzen den zweiten Platz hinter Cafu (143).

Mit 79 Toren ist er zudem der absolute Rekordtorschütze seines Landes. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sehr er in den kommenden Wochen diese Statistiken weiter ausbauen kann, was maßgeblich von der Geschwindigkeit seiner Genesung abhängt





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