Neymar wird ausgewechselt, verletzt sich und erhält Gelb

Neymar, ein brasilianischer Superstar, spielt für sein Jugendklub Santos. Er musste am Samstag gegen Coritiba ran, verlor jedoch überraschend deutlich mit 0:3. In der zweiten Halbzeit sorgte seine Auswechslung für große Aufregung. Neymar wurde an der Seitenlinie behandelt, weil er einen Schlag auf die rechte Wade abbekommen hatte. Bei der Übertragung ist zu sehen, wie ihn die medizinische Abteilung mit Eisspray behandelte. Neymar war völlig außer sich und zeigte dem Schiedsrichter einen Zettel, auf dem die Nummer 31 zu sehen war, die Gonzalo Escobar trägt. Neymar reagierte heftig auf die Auswechslung und bekam Gelb. Santos liegt nach 16 Spielen mit 18 Zählern auf Rang 16, nur einen Platz vor den Abstiegsrängen.

Der brasilianische Superstar Neymar spielt inzwischen bei seinem Jugendklub Santos . Am Samstag musste sein Team zu Hause gegen Coritiba ran, verlor überraschend deutlich nach einer indiskutablen ersten Hälfte mit 0:3.

Im zweiten Durchgang sorgt seine Auswechslung für riesige Aufregung. Neymar wird an der Seitenlinie behandelt, hat anscheinend einen Schlag auf die rechte Wade abbekommen. Bei der Übertragung ist zu sehen, wie ihn die medizinische Abteilung mit Eisspray behandelt. Widerruf Tracking und Cookie





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