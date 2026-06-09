Giovane Elber, ein ehemaliger Top-Angreifer, der mit den Münchnern 2001 die Champions League gewann, glaubt nicht an den Triumph des Rekordweltmeisters Neymar (34). Er denkt, dass der Druck auf Trainer Ancelotti zu groß wurde, um Neymar nicht zu nominieren. Elber glaubt, dass Neymar nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St-Germain 2017 sportlich bergab ging.

Brasiliens Rekordtorschütze Neymar (34) wird von Ex-Legende Giovane Elber (53) als schlechtes Wahl für die Weltmeisterschaft bezeichnet. Elber glaubt nicht an den Triumph des Rekordweltmeisters und rechnet vor allem mit Superstar Neymar ab.

Der frühere Top-Angreifer, der mit den Münchnern 2001 die Champions League gewann, überrascht nicht über die WM-Nominierung von Neymar. Er denkt, dass der Druck auf Trainer Ancelotti zu groß wurde, um Neymar nicht zu nominieren. Elber glaubt, dass Neymar nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St-Germain 2017 sportlich bergab ging. Er nennt auch den Wechsel von Neymar zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien 2023 als einen bezahlten Urlaub für den Spieler.

Elber glaubt, dass die besten Spieler zur WM müssen und auch fit sein müssen, um eine gute Leistung zu erzielen. Er denkt, dass Trainer Ancelotti eine schlechte Wahl getroffen hat, indem er Pedro vom FC Chelsea zu Hause ließ, der eine gute Saison spielte





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