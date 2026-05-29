Trotz langer Verletzungspause wird Neymar für das anstehende Turnier nominiert, doch seine Teilnahme ist fraglich. Die brasilianische Presse kritisiert die Entscheidung und sieht mehr Probleme als Nutzen.

Nachdem der brasilianische Fußballstar Neymar in den letzten Monaten nicht für seine Nationalmannschaft nominiert wurde und sein letztes Länderspiel im Jahr 2023 bestritt, wurde er nun für den Kader des anstehenden Turnier s ab dem 11.

Juni berufen. Seine Teilnahme ist jedoch aufgrund einer anhaltenden Verletzung stark gefährdet. Die brasilianische Presse reagierte mit deutlicher Kritik auf die situation. Die Zeitung G1 kommentierte, dass die Hoffnung, Neymar zumindest im Training mit der Mannschaft zu sehen, sich zerschlagen habe.

Das Portal Globo schrieb, Neymar sei von einem unbeschriebenen Blatt über einen Hoffnungsträger zur Blamage für die brasilianische Nationalmannschaft geworden und dass seine Nominierung mehr Probleme bereite als Lösungen verspreche. Die Sportzeitung Lance! berichtet, dass der Zustand Neymars dem brasilianischen Fußballverband CBF weiterhin Sorgen bereitet. Neymar hatte im Oktober 2023 sein letztes Länderspiel absolviert und fiel danach lange wegen eines Kreuzbandrisses, einer Oberschenkelverletzung und einer Knieoperation aus. Im Mai kamen zudem Probleme in der rechten Wade hinzu.

Trotz dieser anhaltenden gesundheitlichen Probleme nominierte Nationaltrainer Carlo Ancelotti ihn für das Turnier. Neymar reagierte emotional auf die Berufung, doch inzwischen ist ungewiss, ob er der Mannschaft überhaupt helfen kann. Er wird die anstehenden Testspiele gegen Panama in Brasília und gegen Ägypten in Cleveland verpassen. Auch ein Einsatz im ersten Turnierspiel Brasiliens gegen Marokko am 13.

Juni ist fraglich. Die weiteren Gruppengegner der Seleção sind Haiti am 20. Juni und Schottland am 24. Juni.

Der Kommentator Julio Gomes von UOL News Esporte erklärte, dass Ancelotti nun die Chance habe, den Kurs der brasilianischen Nationalmannschaft zu korrigieren, indem er Neymar aus dem Kader streiche. Ancelotti hat bis zum 12. Juni Zeit, einen eventuellen Nachnominierungen vorzunehmen





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