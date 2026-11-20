Alle Infos zu den NFL-Spielen 2026/27: RTL zeigt Free-TV-Übertragungen, Sky bietet Paywall-Konferenzen. Termine für Super Bowl und International Games.

Die amerikanische Football-Liga NFL feiert in der Saison 2026/27 ihre Ausstrahlungen in Deutschland mit einer breiten Medienpartnerschaft. Verantwortlich für die Hauptübertragungen im kostenlosen Fernsehen ist weiterhin der Sender RTL. Jeden Sonntag stehen zwei Spiele auf dem Programm, die den frühen Slot um 19:00 Uhr sowie den späten Slot um 22:00 Uhr abdecken. Zusätzlich sendet der Privatsender alle Nachtspiele an den Freitagen, Montagen und Dienstagen. Auch die internationalen Partien, die auf europäischem Boden stattfinden, werden live von RTL gezeigt. Diese Strategie soll die Reichweite für Football-Fans in Deutschland maximieren und den Zugang zum Sport erleichtern.

Übertragungsparteien und RTL Plus Angebote

Parallel zu den Spielen, die abends um 19:00 Uhr im Free-TV zu sehen sind, läuft auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel. Der Zugang zu diesem zusätzlichen Stream ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft. Für Fans, die das gesamte NFL-Paket nutzen möchten, bietet RTL+ eine interessante Option: Die einzelnen Spiele der Übertragung von RTL können bis zu 72 Stunden nach dem Ende der Live-Übertragung im Relive auf der Plattform angesehen werden. Somit verpassen interessierte Zuschauer die Highlights nicht, selbst wenn sie das Spiel live nicht verfolgen konnten. Diese Funktionalität ist ein wichtiger Bestandteil des digitalen Angebots, das an die traditionellen TV-Rechte gebunden ist.

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Zusätzlich zu den vollständigen Spielen stellt RTL+ am folgenden Montag dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele bereit. Diese schnellen Updates sind auch auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport öffentlich zugänglich. Diese Kurzcontent-Strategie ermöglicht es auch Nutzern ohne Abonnement, einen schnellen Überblick über die Ergebnisse und wichtigsten Aktionen der vergangenen Spieltage zu erhalten. Die Verteilung der Inhalte auf mehrere Plattformen sorgt für eine maximale Sichtbarkeit der Liga in den sozialen Medien und auf Streaming-Diensten.

Sky Kooperation und Paywall Inhalte

Neben RTL ist der Medienkonzern Sky für einen signifikanten Teil der NFL-Übertragungen in Deutschland zuständig. Im Zuge einer neuen Kooperation mit RTL wird auf dem Sender NITRO in den ersten drei Spielwochen der Saison die sogenannte Sky NFL-Konferenz übertragen. Diese Konvergenz der Medienpartner stellt eine Besonderheit dieser Saison dar und soll die Aufmerksamkeit auf die neuen Übertragungsstrukturen lenken. Für alle weiteren NFL-Inhalte von Sky greift jedoch die Paywall-Politik. Das bedeutet, dass der Zugriff auf diese exklusiven Inhalte eine Bezahlung erfordert.

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Der Sender Sky bietet wöchentlich zwei zusätzliche Spiele an. Ein Spiel startet um 19:00 Uhr und ein weiteres um 22:00 Uhr. Diese Partien sind genauso wie die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz nicht im Free-TV verfügbar. Auch die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag fallen in diese Kategorie. Hinzu kommt die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone, die speziell für Fans entwickelt wurde, die alle Team-Updates in Echtzeit verfolgen möchten. Für den umfassenden Zugang zu diesen Inhalten auf Sky ist entweder ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich. Diese Modelle sichern den Lizenzgebern die Rückflüsse für die teuren Übertragungsrechte.

Die genaue Aufteilung der Spiele auf die einzelnen Sender und Streaming-Dienste variiert von Woche zu Woche. Die Medienpartner geben die konkreten Sendetermine und Spielpläne für jede aktuelle Spielwoche bekannt. Dieser dynamische Ansatz erfordert von den Zuschauern eine gewisse Flexibilität bei der Programmplanung. Wer jedoch regelmäßig den Überblick behalten möchte, sollte sich regelmäßig über die aktuellen Sendeprogramme von RTL und Sky informieren. Die Transparenz über die einzelnen Übertragungen bleibt ein zentrales Element der Kommunikation mit den Fans.

Highlight Spiele und internationale Events

Ein absolutes Saison-Highlight für die Fans in Deutschland ist das Spiel der Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Diese Partie findet am 15. November in der Allianz Arena in München statt und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Solche International Games sind nicht nur sportliche Events, sondern auch kulturelle Begegnungen, die die Popularität des American Footballs in Europa weiter steigern. Die Austragung in der Allianz Arena unterstreicht die wachsende Bedeutung Deutschlands als Markt für die NFL. Die Zuschauer vor Ort sowie die Millionen zu Hause erleben so einen exklusiven Zugang zu diesem sportlichen Spektakel.

Ein weiteres geplantes International Game der Saison findet in Mexiko statt. Die Partien der Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers sollen dort live im Free-TV sowie über Streaming-Dienste und Ticker begleitet werden. Diese internationale Ausweitung der Liga zeigt, dass die NFL gezielt neue Märkte erschließt und ihre globale Reichweite ausbaut. Die Übertragung dieser Spiele in Deutschland stellt sicher, dass auch Zuschauer, die nicht vor Ort sein können, Teil dieses globalen Ereignisses sind. Die Kombination aus Live-Übertragung und digitalen Analysen bietet ein umfassendes Erlebnis für die internationale Fangemeinde.

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Zukunftssicherung und Super Bowl Termine

Blickt man über die laufende Saison hinaus, steht bereits der Super Bowl LXI im Kalender. Dieses Großereignis findet am 15. Februar 2027 in den frühen Morgenstunden statt. Genauer gesagt wird die Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 als Datum genannt. Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien. Die Übertragung dieses wichtigsten Spiels der NFL-Saison wird ebenfalls von den etablierten Partnern RTL und Sky abgedeckt sein. Interessierte müssen hier prüfen, ob die Übertragung im Free-TV oder im Pay-Bereich stattfindet.

Die strategische Aufteilung der Übertragungsrechte zwischen Free-TV und Pay-TV stellt sicher, dass sowohl ein breites Publikum als auch engagiere Fans angesprochen werden. RTL garantiert dabei den Zugang zu den wichtigsten Spielen im freien Empfang, während Sky durch exklusive Konferezen und zusätzliche Spiele zusätzliche Anreize für Abonnements schafft. Diese Dualität ist für die Finanzierung der hohen Lizenzkosten unerlässlich. Fans sollten sich im Vorfeld der Saison gut über die verschiedenen Abomodelle informieren, um das beste Angebot für ihre individuellen Bedürfnisse zu wählen. Die NFL-Saison 2026/27 verspricht somit eine intensive und vielschichtige mediale Begleitung.