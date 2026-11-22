Alle Informationen zu den Übertragern der NFL-Saison 2026/27 in Deutschland. RTL sendet im Free-TV, während Sky und RTL+ kostenpflichtige Inhalte anbieten.

Die Spielzeit 2026 der National Football League ist angelaufen und bietet Fans in Deutschland umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten. RTL ist erneut für die Ausstrahlung im Free-TV verantwortlich und sendet jeden Sonntag zwei Spiele live. Zusätzlich deckt der Sender Nachtspiele an Freitag, Montag und Dienstag sowie alle europäischen International Games ab. Parallel dazu stehen weitere Inhalte hinter einer Paywall bei Sky und RTL+.

Free-TV Programm und RTL+Sendeplan

RTL überträgt wöchentlich ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr und ein weiteres aus dem späten Slot um 22:00 Uhr. Diese Live-Übertragungen sind kostenlos empfangbar. Neben den Sonntagsspielen werden auch Nachtspiele an Freitag, Montag und Dienstag live im Free-TV gezeigt. Zudem werden alle International Games aus Europa von dem Sender ausgestrahlt.

Also read Ski-Weltcup 2026/27: Emma Aicher startet in Gurgl mit ZDF-Übertragung

Neben dem Free-TV-Angebot startet eine neue Kooperation mit Sky. In den ersten drei Spielwochen wird die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" zusätzlich auf dem Sender NITRO übertragen. Diese Maßnahme dient dazu, die Reichweite des Angebots kurz nach Saisonstart zu maximieren und interessierten Zuschauern einen ersten Einblick in die exklusiveren Formate zu geben. Das Programm richtet sich an ein breites Publikum, das ohne Abonnement auf die Kernspiele zugreifen möchte.

Paywall Inhalte bei Sky und Streaming

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Streamingplattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieser Zugang ist nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos möglich. Gleiches gilt für das umfangreiche Angebot von Sky. Dort werden zusätzlich zu den deutschen Kommentierungen wöchentliche Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag gesendet.

Advertisement

Zu den exklusiven Inhalten bei Sky gehören auch die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" sowie die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz". Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, benötigen Nutzer ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW. Diese Pakete bündeln den Zugriff auf alle Pay-TV- und Streaming-Inhalte der Liga in Deutschland. Die spezifische Auswahl der Spiele für jede aktuelle Spielwoche wird von den Sendern separat bekannt gegeben.

Highlights und Nachverfolgung der Spiele

Fans haben die Möglichkeit, die von RTL übertragenen Einzelspiele für einen Zeitraum von 72 Stunden im Relive-Modus auf RTL+ anzuschauen. Dies bietet eine flexible Alternative für Zuschauer, die das Live-Erlebnis verpasst haben. Zusätzlich werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele am Montag online gestellt. Diese Kurzfassungen sind sowohl auf RTL+ als auch auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" verfügbar.

Ein besonderes Saison-Highlight war das Spiel der Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. Diese Partie wurde live im Free-TV von RTL übertragen und zog zahlreiche Zuschauer an. Solche internationalen Events steigern die Sichtbarkeit der Liga und bieten lokale Fanmeilensteine. Die Verfügbarkeit im Free-TV sorgt dafür, dass auch nicht-premium Abonnenten Zugang zu solchen Top-Partien haben.

Zukünftige Termine und Super Bowl

Blickt man über die laufende Saison hinaus, steht mit dem Super Bowl LXI ein weiterer bedeutender Termin an. Diese Veranstaltung findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Es markiert den Höhepunkt der NFL-Saison und ist ein zentrales Event für alle Fans der Liga.

Advertisement

Die Übertragungsrechte und Sendepläne bleiben ein dynamischer Bestandteil der sportlichen Berichterstattung in Deutschland. Durch die Kombination aus Free-TV und spezialisierten Streaming-Angeboten wird versucht, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Die genauen Informationen zu den Sendetermine in der aktuellen Woche werden kontinuierlich von den beteiligten Sendern aktualisiert und veröffentlicht.