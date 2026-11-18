RTL überträgt zwei NFL-Sonntagsspiele und Night Games im Free-TV. Details zu RTL+, Sky-Paywalls, International Games und dem Super Bowl LXI.

Die reguläre Saison 2026 der National Football League ( NFL) hat begonnen und bietet deutschen Sportfans umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten. RTL ist erneut als Hauptveranstalter für die Live-Übertragung von NFL -Spielen im freien Fernsehen in Deutschland zuständig. Der Sender stellt sicher, dass Fans die wichtigsten Partien ohne zusätzliche monatliche Kosten verfolgen können.

Live-Übertragungen bei RTL und RTL+

Jeden Sonntag überträgt RTL zwei zentrale Spiele des Spieltags im Free-TV. Das erste Spiel startet dabei in der frühen Sendezeit um 19:00 Uhr. Das zweite Match wird im späten Slot um 22:00 Uhr ausgestrahlt. Parallel zu dem 19-Uhr-Spiel, das im freien Programm läuft, sendet RTL+ ein weiteres Spiel ausschließlich für Abonnenten. Für das kostenpflichtige Abo bei RTL+ entfallen jedoch auch die Werbeeinblendungen, was das Fernseherlebnis verbessert.

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Neben den Sonntagsspielen deckt RTL auch die Night Games ab. Übertragungen finden in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag statt. Diese Spiele sind ebenfalls im Free-TV zu sehen, sodass keine weiteren Gebühren für diese Termine anfallen. Die Abende der Woche werden somit vollständig abgedeckt, um keine Partie der Woche zu verpassen.

Sky-Kooperation und Paywall-Strukturen

Durch eine neue Kooperation zwischen RTL und Sky Entertainment ändert sich das Angebot auf dem Sender NITRO. In den ersten drei Wochen der Saison wird die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" auf NITRO übertragen. Diese Übertragung ist kostenlos im Free-TV verfügbar und ergänzt das Programm von RTL.

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Alle weiteren Inhalte von Sky unterliegen jedoch einer Paywall. Dazu gehören ein weiteres Spiel um 19 Uhr und ein Spiel um 22 Uhr, die nicht im Free-TV zu sehen sind. Auch die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die amerikanischen Originale wie "NFL RedZone" sowie alle Night Games auf Freitag, Montag und Dienstag sind hinter einer Bezahlschranke versteckt.

Um das gesamte NFL-Angebot von Sky zu nutzen, benötigen Zuschauer ein Abo des "Sky Sport" Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW. Diese Pakete sind notwendig, um auf die exklusiven Inhalte zuzugreifen, die nicht über RTL bereitgestellt werden. Die genauen Spielpläne und welche Partien in welcher Woche übertragen werden, teilen die Sender jeweils aktuell mit.

Internationale Spiele und Relive-Funktionen

Ein besonderer Fokus liegt auf den internationalen Spielen der Liga. RTL zeigt alle NFL-Spiele, die in Europa stattfinden. Diese "International Games" sind ein fester Bestandteil des Programms und werden live im Free-TV übertragen. Fans in Deutschland können somit den live vor Ort erlebten Fußballgenuss direkt auf ihrem Bildschirm verfolgen.

Nach dem Ende der Spiele stehen Inhalte zur Verfügung, die über das Live-Erlebnis hinausgehen. Die von RTL übertragenen Einzelkämpfe können für 72 Stunden im Relive-Modus auf der Plattform RTL+ abgerufen werden. Dies ermöglicht es Zuschauern, Spiele nachzuholen, wenn sie live nicht dabei sein konnten.

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Zusätzlich werden Zusammenfassungen der Spiele veröffentlicht. Dreiminütige Highlights aller Sonntagsspiele stehen am Montag auf RTL+ zur Verfügung. Parallel dazu stellen "RTL Sport" und "Sky Sport" diese Kurzfassungen auf ihren YouTube-Kanälen online. Diese Formate dienen der schnellen Information über den Spieltagsverlauf.

Saison-Highlights und Super Bowl LXI

Eines der großen Highlights der aktuellen Saison ist das Spiel der Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. Diese Partie in Deutschland zieht viele Zuschauer auf sich, da eine deutsche Arena für ein NFL-Spiel ausgewählt wurde. RTL überträgt dieses Match live im Free-TV, sodass ein breites Publikum teilnehmen kann.

Das sportliche Highlight der gesamten Saison ist der Super Bowl LXI. Dieses Finale findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Ort des Geschehens ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Für deutsche Zuschauer ist dies der Zeitpunkt, an dem der Meister der Saison 2026 gekürt wird.