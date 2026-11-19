Die NFL-Saison 2026 bringt massive Veränderungen im Coaching-Bereich. Die Carolina Panthers, Buffalo Bills und Houston Texans haben ihre Defensive Coordinator ausgetauscht. Ein Überblick zu den neuen Rollen.

Die NFL-Saison 2026 verläuft noch nicht lange, aber bereits zeigen sich drastische Umwälzungen im professionellen American Football. Zahlreiche Head Coaches und Coordinators haben ihre Positionen vor dem regulären Saisonstart oder kurz danach aufgegeben. Während einige Trainer neue Posten bei ihren eigenen Franchises oder anderen Teams angetreten haben, endeten an anderen Orten ganze Ära. Diese strukturellen Veränderungen betreffen nicht nur die Coaching-Bänke, sondern auch die Front Offices, wo Krisen bekämpft werden sollen.

Defensive Wechsel bei den Carolina Panthers

Die Carolina Panthers haben eine entscheidende Personalentscheidung getroffen, um die defensive Schwäche des Teams zu beheben. Das Franchise trennte sich von Defensive Coordinator Ejiro Evero. Diese Maßnahme erfolgte direkt nach den ersten sieben Saisonspielen, in denen die Defensivleistung des Teams enttäuschend ausfiel. In der Laufverteidigung rangierten die Panthers ligaweit nur auf Platz 30, was klar machte, dass eine grundlegende Veränderung notwendig war. Um die Situation zu stabilisieren, übernimmt Todd Wash die Rolle als Defensive Coordinator. Wash wird diese Position zunächst interimistisch bis zum Saisonende ausfüllen. Er bringt bedeutende Erfahrung mit, da er bereits von 2016 bis 2020 als Coordinator tätig war.

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Spielzug-Übernahme bei den Buffalo Bills

Auch bei den Buffalo Bills gab es signifikante Anpassungen im strategischen Aufbau des Teams. Defensive Coordinator Christian Parker wurde die Aufgabe des Playcallings auf der defensiven Seite des Balls entzogen. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass diese Änderung eingeführt wurde, um die Effektivität der Defense zu steigern. Künftig wird Senior Defensive Assistant Mike Pettine die Verantwortung für das Ansagen der Spielzüge übernehmen. Trotz dieser entzogenen strategischen Hoheit behält Christian Parker seine offizielle Funktion als Defensive Coordinator bei. Die Rolle von Pettine als Playcaller zielt darauf ab, spezifische defensive Schwachstellen zu adressieren und die taktische Flexibilität unter Druck zu erhöhen. Diese Aufteilung der Verantwortlichkeiten soll dazu beitragen, dass das Team besser auf die Offense der Gegner reagieren kann.

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Gemeinsame Offensive Planung der New Orleans Saints

Bei den New Orleans Saints ändert sich die Struktur der Offensive Planung. Offensive Coordinator Davis Webb wird künftig nicht mehr als alleiniger offensiver Playcaller fungieren. Stattdessen wird Head Coach Sean Payton einen deutlich höheren Anteil an den taktischen Entscheidungen haben. Diese Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass die strategische Vision des Head Coaches direkter in die Spielsituationen auf dem Feld eingebracht wird. Davis Webb wird weiterhin eine große Rolle in den Vorbereitungsprozessen und am Gameday spielen. Seine Expertise bleibt für die Vorbereitung der Spielzüge und die Anpassungen während der Partie unverzichtbar. Diese Strukturänderung unterstreicht den Versuch der Saints, durch intensivere Zusammenarbeit zwischen Coordinator und Head Coach die offensive Produktivität zu steigern. Es geht dabei weniger um eine Ablösung, sondern um eine verstärkte Kontrolle durch die Führungsebene.

Defensive Leitung durch Head Coach bei den Houston Texans

Die Houston Texans gehen einen noch direkteren Weg in der Übernahme defensiver Verantwortlichkeiten. Head Coach DeMeco Ryans hat in einer Medienrunde verkündet, dass er ab sofort die Playcalls der Defense selbst übernehmen wird. Damit übernimmt Ryans offiziell den Job von Defensive Coordinator Matt Burke. Diese Entscheidung zeigt Ryans' tiefes technisches Verständnis für die defensive Seite des Balls und seinen Willen, die Kontrolle im eigenen Verteidigungssystem zu maximieren. Indirectly wird Matt Burke aus der Rolle des Hauptverantwortlichen für die Spielzüge entfernt, während die Koordination weiterhin organisiert bleibt. Ryans' direkte Teilnahme am Playcalling soll die Reaktionszeit auf Gegnerstrategien verkürzen und die Einheitlichkeit des defensiven Ansatzes stärken. Diese Maßnahme ist Teil einer breiteren Strategie, um die Leistung der Texans in der laufenden NFL-Saison 2026 zu festigen und mögliche Unsicherheiten in der Verteidigung zu eliminieren.