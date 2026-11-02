NFL 2026 in Deutschland: Wo die Spiele im Free-TV, Stream und Pay-TV zu sehen sind

Überblick über die Übertragung der NFL-Saison 2026 in Deutschland: Free-TV bei RTL und NITRO, kostenpflichtige Angebote bei RTL+ und Sky sowie Highlights, Relive und Termine wie das Spiel in München.

Die NFL-Saison 2026 ist in vollem Gange, und viele Fans in Deutschland fragen sich, wo sie die Spiele live verfolgen können. Ein Überblick zeigt, welche Angebote im Free-TV, bei Streamingdiensten und im Pay-TV zur Verfügung stehen und wo man Highlights sowie Liveticker findet.

Die wichtigste Frage lautet dabei oft, wo sich die aktuelle Saison kostenlos im Fernsehen verfolgen lässt. In Deutschland ist auch in diesem Jahr RTL für die Übertragung der NFL im Free-TV verantwortlich. Jeden Sonntag zeigt der Sender ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr. Zusätzlich werden die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag auf RTL gezeigt.

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Zusätzliche kostenlose NFL-Spiele auf NITRO und RTL+

Auch alle International Games aus Europa sind beim Sender zu sehen. Aufgrund der neuen Kooperation mit Sky wird auf NITRO in den ersten drei Spielwochen die Sky NFL-Konferenz übertragen, sodass Zuschauer auch dort einen Teil des Programms kostenlos empfangen können. Wer mehr Spiele sehen möchte, muss hingegen auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. Parallel zum Spiel um 19 Uhr im Free-TV wird auf RTL+ eine weitere Partie übertragen, die nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden kann.

Gleiches gilt für die Spiele, die in dieser Saison von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein zusätzliches Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Originalkonferenz NFL RedZone sind ebenfalls hinter einer Paywall verborgen. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird entweder ein Abo des Sky Sport Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW benötigt.

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Welche Spiele genau übertragen werden, geben die Sender jeweils in der aktuellen Spielwoche bekannt. Wer eine Partie verpasst hat, kann die RTL-Einzelspiele 72 Stunden lang als Relive auf RTL+ ansehen.

Highlights der NFL-Saison 2026 in Deutschland

Außerdem werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt. So bleiben auch Fans auf dem Laufenden, die am Wochenende keine Zeit hatten, die Spiele live zu verfolgen. Ein besonderes Saisonhighlight ist das Spiel in München. Am 15.

November treffen die New England Patriots in der Allianz Arena auf die Detroit Lions. RTL überträgt diese Partie live im Free-TV, sodass sie für alle Zuschauer ohne Abo zugänglich ist. Ein weiterer Termin mit großer Bedeutung ist der Super Bowl LXI, der in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, stattfindet.

Fans, die noch Karten für das Deutschland-Spiel in der Allianz Arena suchen, sollten die offiziellen Verkaufskanäle der Veranstalter im Blick behalten. Die Verfügbarkeit kann sich kurzfristig ändern, weshalb sich ein früher Blick auf die Ticketangebote lohnt. Wer die Saison insgesamt verfolgen möchte, sollte vorab entscheiden, ob ein kostenloser Zugang über RTL und NITRO ausreicht oder ob ein Abo bei RTL+, Sky oder WOW sinnvoll ist.