Die NFL-Saison 2026 ist im vollen Gange und prägt sich durch drastische Wechsel an der Bande und in den Front Offices aus. Teams wie die New York Jets, Carolina Panthers und Houston Texans haben ihre Strukturen neu aufgestellt.

Die aktuelle NFL-Saison 2026 verzeichnet eine beispiellose Welle an Personalentscheidungen auf Trainer- und Managementebene. Während viele Teams mit etablierten Stabskonzepten arbeiten, haben andere Franchises drastische Maßnahmen ergriffen, um ihre Performance zu stabilisieren. Zahlreiche Head Coaches und Coordinators haben ihre Positionen vor oder früh in der Saison geräumt, während gleichzeitig im Front Office strategische Neuausrichtungen vorgenommen wurden. Diese Veränderungen zielen darauf ab, kriselnde Organisationen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen und langfristige Perspektiven für die Teams zu sichern.

Jets entledigen sich Christian Parker

Die New York Jets haben eine gravierende Änderung in der defensive Leadership vollzogen. Das Team hat Defensive Coordinator Christian Parker das Playcalling entzogen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Diese Entscheidung markiert ein signifikantes Umdenken in der Strategie der Jets, da das Defense-Spiel eine zentrale Rolle im Mannschaftskonzept einnimmt. Fortan wird Senior Defensive Assistant Mike Pettine die Spielzüge auf der defensiven Seite des Balls ansagen. Parker behält zwar weiterhin seinen Titel als Defensive Coordinator, verliert jedoch die direkte Kontrolle über die taktischen Anweisungen im Spielverlauf.

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Panthers wechseln den Defensive Coordinator

Die Carolina Panthers haben eine Reaktion auf die sportliche Talfahrt ihres Teams in der Laufverteidigung gezeigt. Nach den ersten sieben Saisonspielen rangierten die Panthers in diesem Bereich ligaweit nur auf Platz 30. Als Konsequenz trennte sich die Franchise von Defensive Coordinator Ejiro Evero. Diese Personalentscheidung sollte die Organisation wieder in die Erfolgsspur zurückführen, da die mangelnde Stabilität im Laufspiel die gesamten Defensivstrategien beeinflusste. Die Verantwortung für die Defensive wurde nun interimistisch bis zum Saisonende auf Todd Wash übertragen. Wash war zwischen 2016 und 2020 bereits als Coordinator für die Jets tätig und bringt Erfahrung in dieser Position mit.

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Payton und Ryans übernehmen Playcalling

Auch auf Offense-Seite gibt es tiefgreifende strukturelle Anpassungen. Offensive Coordinator Davis Webb wird bei den New York Jets nicht mehr als alleiniger offensiver Playcaller fungieren. Head Coach Sean Payton wird fortan einen deutlich höheren Anteil an den taktischen Entscheidungen haben. Webbs Rolle in den Vorbereitungen und am Gameday bleibt zwar weiterhin von großem Anteil, doch die finale Verantwortung für die Offense liegt nun stärker bei Payton. Parallel dazu hat Head Coach DeMeco Ryans bei den Houston Texans eine ähnliche Bewegung vollzogen. Ryans verkündete in einer Medienrunde, dass er von nun an die Plays der Defensive ansagen wird und damit den Job von Defensive Coordinator Matt Burke übernimmt. Diese direkte Übernahme der Playcalling-Verantwortung durch die Head Coaches zeigt einen Trend zur Zentralisierung der taktischen Führung in der NFL-Saison 2026.