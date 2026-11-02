NFL 2026 RTL Free-TV Übertragungen und Sky Angebote

NFL-Saison 2026: RTL zeigt Spiele im Free-TV. Sky und RTL+ bieten erweiterte Angebote hinter Paywalls. Details zu Terminen und Games in Europa.

Die National Football League startet in die Saison 2026 und bietet den Fans in Deutschland umfassende Möglichkeiten, die Spiele der Liga zu verfolgen. Die rechtlichen und technischen Grundlagen für die Übertragung wurden neu geregelt, sodass Zuschauer zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen wählen können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sender RTL und RTL+ sowie die Dienste von Sky, die in einer neuen Kooperation zusammenarbeiten. Die Ausstrahlungen decken sowohl den deutschen als auch den amerikanischen Markt ab und bieten Live-Berichterstattungen sowie Zusammenfassungen an.

RTL Free-TV Übertragungen im Detail

In Deutschland ist der Sender RTL erneut für die Übertragung der NFL-Spiele im freien Fernsehen zuständig. Diese Rolle hat sich für die kommende Spielzeit bestätigt, sodass sich die gewohnten Sendezeiten für die Anhänger der American-Football-Liga bewähren. Jeden Sonntag strahlt der Sender zwei Spiele direkt aus dem Programm aus. Das erste Spiel beginnt früh um 19:00 Uhr und bietet den Zuschauern eine gute Gelegenheit, den Sonntagabend mit Sport zu starten. Das zweite Spiel startet später um 22:00 Uhr und richtet sich an die Abendpublikum, das nach der Hauptnachrichtensendung noch spannende Aktionen erwartet.

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Neben den Spielen am Sonntag zeigt RTL auch die Nachtspiele an den Wochentagen Freitag, Montag und Dienstag. Diese Formate gehören zu den beliebtesten der Liga und werden vom Sender ebenfalls live im Free-TV übertragen. Zudem werden alle International Games, also die Partien, die außerhalb der Vereinigten Staaten ausgetragen werden, im deutschen Free-TV gezeigt. Dies stellt eine enorme Bereicherung für die europäischen Fans dar, da sie die Spiele ohne zusätzliche Gebühren ansehen können. Die Präsenz der Liga auf einem massentauglichen Sender trägt zur Popularität des Sports in Deutschland bei.

Erweiterte Angebote bei Sky und RTL+

Parallel zum kostenlosen Angebot auf dem terrestrischen Sender gibt es erweiterte Möglichkeiten bei RTL+. Während ein Spiel im Free-TV zu sehen ist, wird auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Allerdings ist der Zugang zu diesem Angebot an einen kostenpflichtigen Abo-Vertrag gebunden. Wer die gesamte Breite des Angebots nutzen möchte, muss somit investieren. Dieses Modell wird parallel zum Angebot von Sky angewendet, das in einer neuen Partnerschaft mit RTL eingebunden ist.

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Sky bietet ebenfalls ein umfangreiches Paket an, das jedoch hinter einer Paywall liegt. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie ein Spiel um 22 Uhr. Diese Inhalte sind ausschließlich Abonnenten vorbehalten. Ebenso wie die deutsche Sky NFL-Konferenz, die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag und die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone sind diese Sendungen nicht kostenlos verfügbar. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW benötigt. Dies bietet Sportbegeisterten die Möglichkeit, jede noch so kleine Aktion und jede noch so spannende Konfrontation zu verfolgen.

Tägliche Spiele und Konföderationen

Die neuen Regelungen bedeuten, dass auf NITRO in den ersten drei Spielwochen der Saison die Sky NFL-Konferenz übertragen wird. Dies ist eine kurzzeitige Ausnahme, um die Zuschauer an das neue System zu gewöhnen und die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Konferenzen der Liga zu lenken. Die Konföderationen spielen eine zentrale Rolle in der Struktur der NFL, da sie die Aufteilung der Teams in zwei große Ligen widerspiegeln. Die Übertragung dieser Inhalte durch RTL+NITRO bietet eine gute Einführung für Neueinsteiger in die Liga.

Welche Spiele genau in der aktuellen Spielwoche übertragen werden, wird von den Sendern in regelmäßigen Abständen bekannt gegeben. Die Terminpläne können sich je nach internationalen Terminkalendern oder besonderen Anlässen ändern. Fans sollten daher die offiziellen Kanäle der Sender im Auge behalten, um keine Partie zu verpassen. Die Flexibilität der Sender ermöglicht es, auf besondere Spiele zu reagieren und diese entsprechend zu promoten. Dies sorgt für eine dynamische Berichterstattung, die auf die Bedürfnisse der Zuschauer eingeht.

Highlights in München und Super Bowl

Ein besonderes Highlight der Saison findet in München statt. Das Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions wird am 15. November in der Allianz Arena ausgetragen. Dies ist ein absolutes Saison-Highlight und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Die Allianz Arena bietet den perfekten Rahmen für dieses internationale Großereignis. Die Stadt München zeigt sich wieder als wichtige Station der NFL-International-Game-Reihe und zieht tausende Fans aus aller Welt an. Die Partie verspricht viel Spannung und wird von einer lauthalsen Menge verfolgt.

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Ein weiteres Großereignis ist der Super Bowl LXI, der in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 stattfindet. Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Auch dieses Spiel wird von den deutschen Sendern umfassend begleitet. Die Fans in Deutschland können gespannt sein auf die weiteren Spiele des Jahres. Ein weiteres International Game steht an: Die Cincinnati Bengals treffen auf die Atlanta Falcons in Madrid. Dies ist das siebte NFL International Game des Jahres 2026. Auch dieses Spiel wird live im Free-TV, im Livestream und mit einem Liveticker begleitet. Die NFL breitet sich somit immer weiter aus und erreicht neue Märkte in Europa. Die Kooperationen mit den Sendern gewährleisten, dass die Fans auch in Zukunft bestens informiert und unterhalten werden. Die Saison 2026 verspricht viele spannende Momente und unvergessliche Spiele für alle Fans in Deutschland und Europa.