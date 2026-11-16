NFL 2026: RTL überträgt Games im Free-TV und Pay-TV Details

Details zur NFL-Saison 2026 in Deutschland. RTL zeigt Free-TV Games, Sky übernimmt Pay-TV. Patriots vs. Lions in München im November 2026.

Die National Football League ( NFL) startet in die Saison 2026 und bietet deutschen Fans umfassende Übertragungsmöglichkeiten für die Spiele. Der Sender RTL stellt sicher, dass wieder Teile der Spiele im kostenlosen Fernsehen zu sehen sind. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Angebot hinter einer Paywall bei RTL + und Sky. Fans können Live-Ticker, Highlights und einzelne Spiele in verschiedenen Formaten verfolgen.

RTL zeigt Spiele im kostenlosen Fernsehen

RTL ist erneut der Hauptpartner für die Übertragung der NFL im Free-TV in Deutschland. Jeden Sonntag strahlt der Sender zwei Spiele live aus. Das erste Spiel startet um 19:00 Uhr aus dem frühen Slot. Das zweite Spiel beginnt um 22:00 Uhr im späten Zeitfenster. Diese Ausstrahlungen sind für alle Zuschauer kostenlos zugänglich.

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Neben den Sonntagsspielen zeigt RTL auch Nachtspiele an anderen Tagen. Die Spiele am Freitag, Montag und Dienstag werden ebenfalls im Programm von RTL übertragen. Zudem ist der Sender für die Übertragung aller International Games zuständig, die in Europa stattfinden. Das bedeutet, dass die deutschen Spiele ebenfalls live und kostenlos zu sehen sind.

Sky und RTL+ bieten erweiterte Pay-TV Pakete

Parallel zum 19-Uhr-Spiel auf RTL sendet der Streaming-Dienst RTL+ ein weiteres Spiel. Für die Betrachtung dieses Streams ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Diese Struktur gilt auch für das gesamte Angebot von Sky. Sky überträgt in der neuen Saison zwei weitere Spiele pro Woche. Ein Spiel startet um 19 Uhr und ein zweites um 22 Uhr.

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Die sogenannte Sky NFL-Konferenz, die in den ersten drei Spielwochen auch auf NITRO zu sehen ist, bleibt ebenfalls hinter einer Paywall. Auch die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sind nur gegen Gebühr verfügbar. Die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone gehört ebenfalls zum bezahlten Angebot.

Um das komplette NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, benötigen Zuschauer ein Abo für das Sky Sport-Paket. Alternativ ist ein Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich. Die genauen Spielpläne und welche Spiele in welcher Woche übertragen werden, geben die Sender in der aktuellen Spielwoche bekannt. Es gibt keinen festen, vorab veröffentlichten Zeitplan für alle Spiele.

Highlights und Nachverfolgung der Spiele

Fans haben die Möglichkeit, die von RTL gezeigten Einzel-Spiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzuschauen. Das bietet eine flexible Option für diejenigen, die das Live-Erlebnis verpasst haben. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ veröffentlicht.

Neben RTL+ stehen diese kurzen Zusammenfassungen auch auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport zur Verfügung. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über das Geschehen am Spieltag. Die digitalen Plattformen ergänzen somit das lineare Fernsehen und bieten zusätzlichen Zugang zu den Inhalten.

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Patriots gegen Lions in München im November

Ein besonderes Highlight der NFL in Deutschland findet am 15. November in München statt. Die New England Patriots treffen dort auf die Detroit Lions. Das Spiel findet in der Allianz Arena statt. RTL wird diese Partie live im Free-TV übertragen. Für viele Fans ist dies eine besondere Chance, ein NFL-Spiel live in Europa zu erleben.

Die Allianz Arena in München bietet ausreichend Platz für die zahlreichen Fans, die dem Spiel beiwohnen möchten. Die Begegnung zwischen den Patriots und den Lions ist ein fester Bestandteil des Spielplans. Die Übertragung durch RTL stellt sicher, dass auch diejenigen, die nicht vor Ort sein können, das Spiel live verfolgen können.

LXII findet 2027 in Los Angeles statt

Neben den Spielen in Deutschland gibt es auch einen wichtigen Termin für die Super Bowl-Literatur. Das Super Bowl LXII findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dies ist ein wichtiger Stichtag in der NFL-Kalender.

Das SoFi Stadium ist eine moderne Spielstätte, die für solche großen Events ausgestattet ist. Die Lage in Los Angeles macht das Event zu einem internationalen Highlight. Die Fans in Deutschland werden die Übertragung des Spiels ebenfalls über die bekannten Partner wie RTL und Sky verfolgen können. Die Saison 2026 und das folgende Event 2027 sind somit fest im Kalender verankert.