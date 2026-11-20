RTL sendet NFL 2026 live im Free-TV. Details zu RTL+ Stream, Sky Paywall und Übertragungsterminen für die Saison 2026/27 in Deutschland.

Die American-Football-Saison 2026 ist in vollem Gange und bietet den deutschen Fans zahlreiche Möglichkeiten, dem Geschehen auf dem Feld zu folgen. Für die Übertragungsrechte im deutschen Free-TV zeichnet in der aktuellen Spielzeit erneut der Fernsehsender RTL verantwortlich. Dieser Sender sichert sich eine zentrale Rolle in der mediahen Abdeckung der National Football League, indem er die Spiele live und ohne technische Hürden für ein breites Publikum zugänglich macht.

Live-Übertragungen im Free-TV und Streaming

Jeden Sonntag strahlt RTL zwei direkte Spiele der Liga aus, um den Sonntagabend für die Zuschauer zu strukturieren. Ein Spiel startet dabei bereits um 19:00 Uhr im frühen Slot, während ein weiteres Match um 22:00 Uhr in den späten Abend führt. Diese feste Sendestruktur ermöglicht es den Fans, ihre Programmplanung im Voraus zu treffen, ohne sich auf unklare Übertragungsfenster verlassen zu müssen.

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Neben den sonntäglichen Highlights zeigt der Sender auch die sogenannten Night Games. Diese finden in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag statt und werden ebenfalls live im Free-TV übertragen. Die Abdeckung dieser speziellen Zeitslots ist wichtig, da sie eine der beliebtesten Sendeformen der NFL darstellen und oft entscheidende Spiele der Conference-Runden enthalten.

Zudem werden alle International Games, die in Europa ausgetragen werden, vom Sender live gezeigt. Dies stellt sicher, dass die lokale Begeisterung für das American Football in Europa direkt medial begleitet wird. Die Allianz Arena dient dabei bereits in der Saison 2026 als einer der wichtigsten Spielorte für diese internationalen Veranstaltungen, was die Reichweite und Popularität der Liga unterstreicht.

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Paywall bei RTL+ und Sky NFL-Angebot

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV bietet der Streaming-Dienst RTL+ ein zusätzliches Spiel an. Dieses Extra-Angebot ist jedoch nur für Nutzer mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar. Während das Hauptspiel auf dem Fernsehsender kostenlos bleibt, verlangt RTL+ für die parallele Übertragung ein entgeltliches Abo, was die Geschäftsmodelle im digitalen Sportstreaming weiter differenziert.

Ebenfalls hinter einer Paywall liegen die Spiele, die in dieser Saison exklusiv von Sky übertragen werden. Sky bietet dort ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr sowie ein weiteres um 22 Uhr an. Diese Inhalte sind komplett kostenpflichtig und nicht im normalen Free-TVempfang enthalten. Die Struktur trennt klar zwischen kostenlosen Highlights und umfassenden Premium-Angeboten.

Die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" ist in den ersten drei Spielwochen zusätzlich auf dem Sender NITRO zu sehen. Dies ist Teil einer neuen Kooperation zwischen RTL und Sky. Alle wöchentlichen Night Games auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" sind hingegen vollständig hinter der Paywall von Sky versteckt.

Um das komplette Sportangebot von Sky nutzen zu können, benötigen Interessenten ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW. Diese Pakete bündeln die technischen Möglichkeiten, um ohne Unterbrechungen und ohne regionale Beschränkungen auf alle Spiele und Analysen zuzugreifen, die über das Free-TV-Programm hinausgehen.

Zusammenfassungen und saisonale Highlights

Fans haben die Möglichkeit, die von RTL ausgestrahlten Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzuschauen. Diese Flexibilität erlaubt es den Zuschauern, verpasste Momente nachzuholen oder die Highlights in Ruhe zu studieren, ohne live an die Sendezeiten gebunden zu sein. Die technische Infrastruktur unterstützt somit sowohl Live- als auch On-Demand-Nutzung.

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Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden jeden Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt. Diese kurzen Highlights bieten eine schnelle Übersicht über das Geschehen der Woche und sind für viele Nutzer der erste Anlaufpunkt, um sich einen Eindruck von den Spieltagen zu verschaffen.

Ein besonderes Saison-Highlight ist das Spiel der Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers in Mexiko. Dieses Match wird live im Free-TV, über den Stream und mit einem Liveticker übertragen. Es handelt sich um das letzte International Game der aktuellen Saison, was der Partie eine zusätzliche Bedeutung im Kalender verleiht und die globale Reichweite der Liga betont.

Ein weiteres wichtiges Datum in der Zukunft ist der Super Bowl LIX. Dieses Finale findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Die Übertragungsrechte und die mediale Begleitung für dieses Event werden wahrscheinlich wieder im Fokus der genannten Sender stehen, da es das wichtigste Ereignis der NFL-Saison darstellt.

Welche Spiele genau in der aktuellen Spielwoche von den Sendern übertragen werden, geben die Sender jeweils bekannt. Die genaue Zusammenstellung der Programmplanungen unterliegt wöchentlichen Änderungen und hängt von der Auslastung der Sendeplätze ab. Fans sollten sich daher regelmäßig über die aktuellen Sendetermine informieren, um keine Partie zu verpassen.

Die Kombination aus kostenlosem Free-TV bei RTL, dem erweiterten Angebot von RTL+ und dem Premium-Portfolio von Sky schafft ein vielschichtiges Medienökosystem. Jede Zielgruppe findet dabei ein passendes Angebot, sei es für den gelegentlichen Zuschauer oder den engagierten Fan, der jede Minute des Footballs verfolgen möchte.