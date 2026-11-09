NFL 2026: RTL überträgt Spiele im Free-TV, Patriots gegen Lions in München

RTL zeigt die NFL-Saison 2026 im Free-TV. Highlights finden Sie auch bei RTL+ und Sky. Das Spiel der Patriots gegen die Lions in München ist ein Saison-Highlight.

Die aktuelle NFL-Saison 2026 läuft bereits auf Hochtouren und bietet deutschen Fans umfassende Möglichkeiten, das Geschehen live zu verfolgen. Für die Übertragung der Spiele im deutschen Free-TV ist erneut der Sender RTL verantwortlich. Dieser stellt sicher, dass die populärsten Spiele der Liga auch für Zuschauer ohne kostenpflichtige Abonnements verfügbar sind. Die Übertragungen decken dabei verschiedene Zeitslots am Wochenende ab.

Die Sendezeiten bei RTL sind festgelegt und bieten eine klare Planungssicherheit für die Fans. Jeden Sonntag überträgt der Sender ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr auf dem Hauptsender RTL. Zusätzlich werden die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag live gesendet. Diese regelmäßige Ausstrahlung gewährleistet, dass die wichtigsten Partien der Woche nicht unübertragen bleiben.

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Konferenz und Premium-Inhalte bei Sky

Neben dem Free-TV-Angebot von RTL wird die NFL-Karriere durch eine neue Kooperation mit dem Pay-TV-Anbieter Sky ergänzt. Diese Partnerschaft sorgt für eine breitere Abdeckung der Spiele, die jedoch kostenpflichtig sind. Auf dem Sender NITRO wird in den ersten drei Spielwochen der Saison die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Maßnahme dient dazu, die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Spielklassen zu lenken, bevor der Fokus auf den wöchentlichen Highlights liegt.

Für den vollständigen Zugriff auf das erweiterte NFL-Angebot sind Abonnenten bei Sky und WOW notwendig. Wer die "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" verfolgen möchte, benötigt ein Abo des "Sky Sport"-Pakets. Alternativ kann das "Live-Sport-Abo" bei WOW abgeschlossen werden. Diese Pakete sind die Voraussetzung, um den vollen Umfang des deutschen NFL-Angebots zu nutzen.

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Direkter Wettbewerb: RTL+ und Paywalls

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses zusätzliche Angebot ist jedoch nur nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfügbar. Die gleiche Logik gilt für die Spiele, die in dieser Saison primär von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr, die hinter einer digitalen Mauer liegen.

Fans haben dennoch die Möglichkeit, einzelne RTL-Spiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzusehen. Diese Funktion bietet Flexibilität für Zuschauer, die den Live-Verlauf verpasst haben. Zudem werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt. Diese kurzen Highlights ermöglichen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der Woche.

Saison-Highlight in München

Ein besonderes Ereignis in der Saison 2026 ist das NFL-Spiel in München, das als absoltes Saison-Highlight gilt. Die New England Patriots treffen dabei auf die Detroit Lions. Die Partie findet am 15. November in der Allianz Arena in München statt. Dies ist ein wichtiges Datum im Kalender der Liga und zieht eine große internationale Aufmerksamkeit auf sich.

RTL wird die Partie der Patriots gegen die Lions live im Free-TV übertragen. Dies bedeutet, dass Fans die Begegnung ohne zusätzliche Kosten verfolgen können. Das Spiel in München ist ein Zeichen für die wachsende Popularität der NFL in Europa und unterstreicht die Bedeutung des deutschen Marktes für die Liga.

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Feiertage und künftige Ereignisse

Die NFL-Saison 2026 bietet nicht nur regelmäßige Wochenspiele, sondern auch besondere Anlässe wie Feiertage. Die genauen Spiele, die in der aktuellen Spielwoche übertragen werden, werden von den Sendern RTL und Sky bekannt gegeben. Fans sollten daher die offiziellen Kanäle im Auge behalten, um über die genaue Aufstellung informiert zu sein.

Ein weiteres wichtiges Ereignis in der Zukunft ist die LXI, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, stattfindet. Dieses Datum markiert einen weiteren Höhepunkt in der Chronologie der Liga und wird von Fans weltweit erwartet. Die Vorbereitungen darauf beginnen bereits mit der aktuellen Saison 2026, die viele spannende Momente bereithält.