NFL 2026: RTL überträgt Spiele im Free-TV und Pay-TV Details

Details zur NFL-Saison 2026: RTL sendet im Free-TV, Sky und RTL+ bieten Pay-Streams. Termine für Spiele in München und Super Bowl LXI.

In Deutschland ist die Übertragung der aktuellen National Football League Saison 2026 weiterhin fest an den öffentlich-rechtlichen und privaten Sender RTL gebunden. Dieser Schritt sorgt für eine breite Verfügbarkeit der Spiele im digitalen Fernsehen und ermöglicht einer großen Zuschauerbasis den Zugang zu den hochkarätigen American-Football-Partien. Die Kooperationsmodelle haben sich jedoch verändert, sodass neben Free-TV-Angeboten auch kostenpflichtige Streams und spezielle Konferenzen im Fokus der Interessenten stehen. Die Sender haben ihre Sendepläne und technischen Voraussetzungen für die gesamte Dauer der Saison präzise abgestimmt.

Sendezeiten und RTL Free-TV Verfügbarkeit

Jeden Sonntag übernimmt der Sender RTL die Verantwortung für die Ausstrahlung zweier wichtiger Spiele in den Kernsendezeiten. Das erste Spiel findet um 19:00 Uhr statt und gehört zum frühen Slot des Tages. Das zweite Match wird um 22:00 Uhr ausgestrahlt und repräsentiert den späten Sonntagsslot. Diese zeitliche Aufteilung soll sicherstellen, dass verschiedene Zielgruppen angesprochen werden und die Hauptereignisse des Tages live verfolgt werden können.

Also read NFL 2026: RTL zeigt Spiele im Free-TV, Sky und RTL+ kostenpflichtig

Neben den Sonntagsspielen deckt RTL auch die Night Games an anderen Wochentagen ab. Die Übertragungen umfassen die Spiele, die am Freitag, Montag und Dienstag stattfinden. Diese wöchentlichen Spiele unter der Woche sind für viele Fans besonders interessant, da sie oft intensive Duelle zwischen Tabellenführern oder Play-off-Anwärtern beinhalten. Die live Übertragung stellt sicher, dass diese Partien nicht nachverfolgen müssen, sondern im Live-Gefühl der Stadien teilnehmen können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der aktuellen Übertragungsrechte sind die sogenannten International Games. Alle Spiele, die in Europa stattfinden, werden ebenfalls vom Sender RTL übertragen. Dies ermöglicht den europäischen Fans, ihre lokalen Helden oder die in Europa gastierenden Mannschaften direkt zu unterstützen. Die geografische Nähe und die kulturelle Verbundenheit mit diesen Events werden durch die flächendeckende Ausstraltung gestärkt und gefördert.

Advertisement

Paywall und Sky NFL Konferenzen

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Streamingplattform RTL Plus ein weiteres Spiel übertragen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass dieser Stream nur nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements zugänglich ist. Dies gilt auch für die Spiele, die in dieser Saison neu von Sky übertragen werden. Sky bietet ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr an. Diese Inhalte sind ebenfalls hinter einer digitalen Mauer platziert, die nur für zahlende Kunden geöffnet ist.

Die deutschsprachige Sky NFL Konferenz gehört ebenfalls zu den Inhalten, die nicht kostenlos verfügbar sind. Alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sind hier gebunden. Zudem ist die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone hinter der Paywall zu finden. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des Sky Sport Pakets oder das Live Sport Abo bei WOW benötigt. Diese Pakete stellen die technische und inhaltliche Voraussetzung für den vollen Zugang dar.

Welche Spiele genau in der aktuellen Spielwoche übertragen werden, wird von den Sendern erst in der jeweiligen Woche bekannt gegeben. Diese dynamische Planung erlaubt es den Sendern, flexibel auf interessante Konstellationen oder Terminverschiebungen zu reagieren. Fans müssen sich also regelmäßig über die aktuellen Programmhinweise informieren, um ihre Favoriten nicht zu verpassen. Die Transparenz dieser Informationen ist jedoch gegeben, sobald die Sendetermine offiziell fixiert sind.

Zusammenfassungen und München Highlight

Fans haben die Möglichkeit, die von RTL übertragenen Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL Plus anzuschauen. Diese Funktion bietet eine große Flexibilität für Personen, die das Live-Event verpasst haben. Zusätzlich werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele am Montag auf RTL Plus sowie auf den YouTube Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt. Diese kurzen Highlights ermöglichen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Aktionen der Woche.

Advertisement

Ein besonderer Saison-Highlight ist das NFL Spiel in München. Das Match zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions findet am 15. November in der Allianz Arena statt. RTL überträgt diese Partie live im Free-TV. Dieses Event gilt als einer der Höhepunkte der Saison für die europäischen Zuschauer, da es auf deutschem Boden stattfindet und internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Allianz Arena bietet dabei eine einzigartige Atmosphäre für das American Football.

Spielorte und Super Bowl Datum

Neben dem Spiel in München finden auch weitere Events außerhalb der USA statt. Die International Games tragen dazu bei, die Popularität des Sports in Europa weiter zu steigern. Die geografische Diversität der Spielorte ist ein wichtiger Faktor für die weltweite Verbreitung der Liga. Die Übertragung dieser Spiele nach Deutschland zeigt das große Interesse und die gestiegene Bedeutung des Marktes für die NFL.

Das LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Dieses Datum markiert den Abschluss der aktuellen Saison und den Höhepunkt der sportlichen Leistungen im American Football. Die Vorbereitungen darauf beginnen bereits im Herbst und führen bis zum großen Finale in den Vereinigten Staaten. Die Zuschauer in Deutschland werden auch dieses Finale verfolgen können, sobald die entsprechenden Übertragungsrechte für den Super Bowl bestätigt sind.