Infos zur NFL-Saison 2026: RTL zeigt Free-TV-Sonntagsspiele, RTL+ und Sky bieten Paywall-Angebote. Termine für Super Bowl LXI sind bekannt.

Die American-Football-Saison 2026 hat begonnen und liefert Fans in Deutschland umfassende Übertragungspläne. Der Fernsehsender RTL stellt die Spiele der National Football League erneut im kostenfreien linearen Fernsehen dar. Zuschauer können jeden Sonntag live mitschauen, während der Sender strategisch zwei wichtige Spielzeitfenster abdeckt. Ein Frühspiel startet um 19:00 Uhr und ein Spätspiel beginnt um 22:00 Uhr auf dem Hauptsender RTL.

RTL Sendestrukturen und Nachtspiele

Neben den wöchentlichen Sonntagsspielen erweitert RTL das Programm um weitere wochentägliche Events. Die Übertragungen umfassen die Night Games, die in den Nächten zu Freitag, Montag und Dienstag stattfinden. Zusätzlich sichert sich der Sender die Rechte für alle International Games, die in Europa ausgetragen werden. Dadurch hat das deutsche Publikum direkten Zugriff auf die internationalen Stationen der Liga ohne zusätzliche Kosten im线 Fernsehen.

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RTL+ Relive und digitale Kurzberichte

Für Fans, die live verpasst haben, bietet RTL+ eine technische Lösung für die Nachschau. Die einzelnen Spiele, die auf RTL gesendet werden, stehen dort für 72 Stunden als Relive zur Verfügung. Dies ermöglicht eine flexible Zeitverschiebung für die Betrachtung der Partien. Am Montag erscheinen zudem dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele digital.

Sky Partnerschaft und Paywall Modelle

Eine neue Kooperation zwischen RTL und dem Pay-TV-Anbieter Sky verändert das digitale Angebot. In den ersten drei Spielwochen der Saison wird die Sky NFL-Konferenz auf dem Sender NITRO gesendet. Parallel zum Free-TV-Spiel um 19 Uhr läuft auf RTL+ ein weiteres Spiel, das jedoch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erfordert. Das Gleiche gilt für die Spiele, die ab dieser Saison exklusiv von Sky übertragen werden. Sky bietet ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie ein zweites um 22 Uhr an.

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Super Bowl Termin und vergangene Highlights

Die Liga feiert bereits Erfolge im deutschen Markt, wie das Spiel gegen die Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena zeigt. Diese Partie war ein wichtiges Saison-Highlight und wurde von RTL live im Free-TV gezeigt. Für die Zukunft der Liga ist das nächste Großereignis bereits fest terminiert. Der Super Bowl LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt.

Ausrichtungsort SoFi Stadium und Abo-Optionen

Der Austragungsort für das Finale 2027 ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Um auf das komplette Angebot von Sky zugreifen zu können, benötigen Nutzer spezifische Pakete. Ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW ist dafür die Voraussetzung. Zu den Inhalten hinter der Paywall gehören die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, alle Night Games und die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone. Die genaue Zuordnung der Spiele pro Woche wird von den Sendern bekannt gegeben.