Übersicht über die NFL-Übertragungen 2026 in Deutschland. RTL sendet im Free-TV, während Sky und RTL+ Paywall-Spiele sowie Extras zeigen.

Die National Football League startet in die Saison 2026, wobei deutsche Zuschauer erneut auf etablierte Sender setzen können. RTL übernimmt die Verantwortung für die Übertragung der Spiele im Free-TV. Der Sender bietet an jedem Sonntag zwei Live-Übertragungen an. Ein Spiel startet um 19:00 Uhr im frühen Slot. Ein weiteres Spiel folgt um 22:00 Uhr im späten Slot. Zusätzlich zeigt RTL Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Auch alle International Games aus Europa werden vom Sender ausgestrahlt. Aufgrund einer neuen Kooperation mit Sky erfolgt eine Aufteilung der Rechte. In den ersten drei Spielwochen ist die Sky NFL-Konferenz auf dem Sender NITRO zu sehen.

Paywall-Modelle bei RTL+ und Sky

Parallel zum Free-TV-Angebot auf RTL läuft auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel um 19 Uhr. Dieses Spiel ist nur für Abonnenten eines kostenpflichtigen Pakets zugänglich. Dies gilt auch für die Spiele, die ab dieser Saison primär von Sky übertragen werden. Sky zeigt ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Diese Inhalte liegen hinter einer Paywall. Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz ist ebenfalls exklusiv für Abonnenten verfügbar. Alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag können nur mit Zugang bezahlt werden. Die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone gehört zum exklusiven Angebot. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, benötigen Nutzer ein Abo des Sky Sport-Pakets. Alternativ ist ein Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich. Die konkreten Sendetermine für jede Woche werden von den Sendern bekannt gegeben.

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Highlights und Relive-Angebote

Nach den Live-Übertragungen bieten RTL und die Partner weitere Inhalte an. Fans können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anschauen. Das bietet Flexibilität für Zuschauer, die nicht live dabei sein können. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden montags online gestellt. Diese Highlights sind auf RTL+ verfügbar. Sie erscheinen auch auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport. Zudem sind die Zusammenfassungen auf den Kanälen von Sky Sport zu finden. Das Highlight des vergangenen Saisonverlaufs war das Spiel gegen die Detroit Lions. Die Partie fand am 15. November in der Allianz Arena statt. RTL übertrug diese Begegnung live im Free-TV. Solche internationalen Events stärken die Präsenz der Liga in Europa.

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Zukünftige Ereignisse und Super Bowl

Nach der laufenden Saison blicken die Veranstalter bereits auf zukünftige Großereignisse. Der LXI Super Bowl findet am 15. Februar 2027 statt. Die Nacht der Veranstaltung beginnt am 14. Februar. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dieses Datum markiert den Höhepunkt der kommenden Spielzeit. Die Übertragungsrechte bleiben ein zentrales Thema für die Zuschauer. Die Aufteilung zwischen Free-TV und Pay-Content wird sich in den kommenden Wochen zeigen. RTL+ und Sky bieten umfangreiche Pakete an. Die Entscheidung für ein Abo hängt vom Konsumverhalten ab. Viele Fans nutzen die Relive-Funktion nachträglich. Die dreiminütigen Zusammenfassungen dienen als schnelle Übersicht. Die Plattformen RTL+ und YouTube ergänzen sich dabei. Die Live-Übertragung bleibt jedoch das Hauptaugenmerk. Die Kooperation zwischen RTL und Sky prägt die deutsche Landschaft. NITRO unterstützt diese Strategie in der Anfangsphase. Die ersten drei Spielwochen zeigen die Sky NFL-Konferenz auf dem Sender. Dies lockt neue Zuschauer an. Die genauen Spielpläne werden wöchentlich aktualisiert. Fans müssen sich auf regelmäßige Updates einstellen. Die Allianz Arena war bereits Schauplatz großer Erfolge. Der nächste Super Bowl findet in den USA statt. Die Reise nach Los Angeles ist für viele Fans ein Ziel. Die Medienpartner bereiten die Berichterstattung vor.