RTL und Sky übertragen die NFL-Saison 2026 in Deutschland. Fanas können Live-Spiele im Free-TV oder per Abo verfolgen. Highlights und das Spiel in München wurden detailliert.

Die Football-Saison 2026 der National Football League (NFL) ist in vollem Gange. In Deutschland sichert sich der Fernsehsender RTL die Übertragungsrechte für die Live-Show im Free-TV. Die Spiele finden regelmäßig an Sonntagen sowie an den Spätabenden und Nachten der Woche statt. Zusätzliche Inhalte bietet der Streaming-Dienst RTL + an, der auch Paywall-Inhalte umfasst.

Live-Übertragungen im Free-TV und auf Streaming-Plattformen

RTL überträgt jeden Sonntag ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr. Diese Übertragungen sind für Zuschauer ohne Abonnement kostenlos verfügbar. Darüber hinaus zeigt der Sender die Nachtspiele, die in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag stattfinden. Auch alle Spiele, die in Europa ausgetragen werden, können Fans im deutschen Free-TV verfolgen. Für die ersten drei Spielwochen der Saison sendet der Sender auf NITRO zudem die sogenannte "Sky NFL-Konferenz". Parallel zum kostenlosen 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses Angebot ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden. Fans, die auf diese zusätzliche Übertragung zugreifen möchten, müssen ein passendes Paket abschließen. Das Angebot von RTL+ stellt somit eine Ergänzung zum linearen Fernsehen dar. Es bietet eine größere Auswahl an Spielen, die nicht im Free-TV ausgestrahlt werden.

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Paywall-Inhalte bei Sky und RTL+ für Premium-Fans

Neben dem Free-TV-Angebot von RTL gibt es extensive Inhalte bei Sky und WOW, die gegen Gebühr freigeschaltet werden müssen. Ab dieser Saison sendet Sky zwei Spiele pro Woche: eines um 19 Uhr und eines um 22 Uhr. Diese Spiele sowie die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" sind hinter einer Paywall platziert. Auch alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag gehören zu den kostenpflichtigen Inhalten. Fans, die die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" verfolgen möchten, benötigen ebenfalls ein Abo. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, ist ein Abo des "Sky Sport"-Pakets erforderlich. Alternativ kann das "Live-Sport-Abo" bei WOW abgeschlossen werden. Diese Pakte bieten Zugang zu allen oben genannten Spielen und Specials. Die genaue Zuordnung, welche Spiele genau übertragen werden, erfolgt in der aktuellen Spielwoche durch die Sender. Diese Information wird nicht pauschal im Voraus festgelegt, sondern dynamisch für jede Woche aktualisiert.

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Highlights, Zusammenfassungen und das Spiel in München

Fans haben auch nach dem Live-Ende Zugang zu den Spielen. Die Spiele, die RTL im Free-TV zeigt, können für 72 Stunden im Relive auf RTL+ angesehen werden. Diese Möglichkeit bietet flexibility für Zuschauer, die das Live-Erlebnis verpasst haben. Zudem werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele online bereitgestellt. Diese Highlights erscheinen am Montag auf der Plattform RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport". Ein besonderes Ereignis der Saison 2026 war das NFL-Spiel in München. Die New England Patriots trafen am 15. November auf die Detroit Lions. Die Partie fand in der Allianz Arena in München statt. RTL übertrug dieses Spiel live im Free-TV, wodurch es für viele Zuschauer zugänglich war. Das Spiel gilt als Saison-Highlight und zog großes Interesse auf sich. Es demonstriert die wachsende Popularität der NFL in Europa.

Zukünftige Großevents: LXI in Los Angeles

Die NFL plant bereits über die aktuelle Saison hinaus große Veranstaltungen. Die Liga 11 (LXI) findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dieses Event markiert einen wichtigen Termin im Kalender der NFL. Es wird wieder internationales Interesse wecken und die globale Reichweite der Liga festigen. Für deutsche Fans bleibt die Frage nach den Übertragungsrechten für dieses Event noch offen. Bisher gelten die Vereinbarungen mit RTL und Sky für die laufende Saison. Die Planung für 2027 erfordert jedoch eine gesonderte Betrachtung der Rechtevergabe. Die NFL setzt weiterhin auf globale Expansion und stärkt ihre Präsenz in Europa. Die Kooperation mit deutschen Medienpartnern spielt dabei eine zentrale Rolle. Zuschauer können sich auf weitere spannende Spiele und Highlights freuen. Die Kombination aus Free-TV und Streaming-Angebot bietet vielfältige Möglichkeiten, dem Football zu folgen.