RTL überträgt NFL 2026 sonntags zwei Spiele live im Free-TV. Sky bietet zusätzliche Inhalte hinter Paywall. Details zu Terminen und Streaming-Plattformen.

Die American-Football-Saison 2026 in der NFL ist gestartet und bietet deutschen Fans umfassende Übertragungsmöglichkeiten. RTL garantiert als verantwortlicher Sender im Free-TV die Zugänglichkeit der Liga für die breite Masse. Jeden Sonntag stehen zwei Spiele live zur Verfügung, während zusätzliche Inhalte über Pay-TV-Partner verfügbar sind.

RTL Sendet Sonntagsspiele im Free-TV

RTL übernimmt die Verantwortung für die Übertragung der NFL im kostenlosen Fernsehen. Diese Sendung erfolgt jeden Sonntag mit zwei festgelegten Zeitfenstern. Das Spiel im frühen Slot beginnt um 19:00 Uhr. Ein weiteres Spiel im späten Slot startet um 22:00 Uhr. Beide Übertragungen sind für Zuschauer ohne Gebühren zugänglich.

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Neben den Sonntagsspielen deckt RTL auch weitere Wettbewerbsarten ab. Der Sender zeigt die Night Games, die am Freitag, Montag und Dienstag stattfinden. Diese Abende bieten zusätzliche Spannung für die Fans. Zudem werden alle International Games übertragen, die aus Europa stattfinden.

Sky NFL-Konferenz und Paywall-Inhalte

In den ersten drei Spielwochen der Saison gibt es eine Sonderkonferenz. Die "Sky NFL-Konferenz" wird auf dem Sender NITRO gezeigt. Diese Übertragung ist eine direkte Folge der neuen Kooperation zwischen RTL und Sky. Die Konferenz bietet Expertenanalysen und Hintergrundwissen.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel auf RTL läuft ein weiteres Spiel auf der Streaming-Plattform RTL+. Dieses zusätzliche Spiel ist jedoch nicht im Free-TV verfügbar. Zuschauer benötigen ein kostenpflichtiges Abo, um den Stream zu verfolgen. Dies gilt auch für alle Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden.

Sky bietet zusätzliche Spiele um 19 Uhr und um 22 Uhr an. Diese Inhalte sind hinter einer digitalen Mauer platziert. Auch die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" ist nur für Abonnenten zugänglich. Wöchentliche Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag fallen ebenfalls darunter.

Streaming-Pakete und RedZone-Angebot

Das amerikanische Originalformat "NFL RedZone" ist Teil des Sky-Angebots. Dieses Format ist ebenfalls nur nach Abschluss eines Abonnements nutzbar. Um das komplette NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, sind spezifische Pakete erforderlich.

Fans können das "Sky Sport"-Paket abonnieren, um Zugang zu erhalten. Eine Alternative ist das "Live-Sport-Abo" bei der Plattform WOW. Beide Optionen ermöglichen den Zugriff auf die exklusiven Inhalte. Ohne diese Abonnements bleiben die Paywall-Inhalte unzugänglich.

Transparenz bei Spielplänen und Relive-Optionen

Die genaue Aufteilung der Spiele wird wöchentlich bekannt gegeben. RTL und Sky veröffentlichen die Übertragungspläne für die aktuelle Spielwoche. Fans können sich somit flexibel auf die Livestreams vorbereiten. Die Planung erfolgt kurzfristig, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

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Die RTL-Einzelspiele können auch rückwirkend betrachtet werden. Ein Relive auf RTL+ steht für 72 Stunden zur Verfügung. Dies bietet eine weitere Möglichkeit, versäumte Momente nachzuholen. Die Flexibilität ist ein zentraler Vorteil des digitalen Angebots.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag veröffentlicht. Diese Clips sind auf RTL+ verfügbar. Gleichzeitig erscheinen sie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport". Auch der YouTube-Kanal von "Sky Sport" stellt diese Inhalte bereit.

Internationale Highlights und Super Bowl LIX

Ein besonderes Highlight ist das Spiel gegen die Detroit Lions. Dieses Match findet am 15. November in der Allianz Arena statt. Die Partie ist ein wichtiger Bestandteil der Saison für deutsche Fans. RTL überträgt dieses Event live im Free-TV.

Super Bowl LIX findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Spiel wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Dies markiert den Abschluss der Saison 2026. Die Übertragung bleibt ein zentrales Ereignis für die Sportwelt.