NFL 2026: RTL und Sky übertragen Spiele live im Free-TV und Pay-TV

RTL überträgt die NFL-Saison 2026 im Free-TV auf RTL und NITRO. Sky zeigt zusätzliche Spiele hinter Paywalls. Details zu Streaming, Terminen und Highlight-Spielen.

Die American Football-Saison 2026 bietet deutschen Fans umfassende Möglichkeiten, die Spiele der National Football League live zu verfolgen. Der Sender RTL sichert sich dabei die Hauptverantwortung für die Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen. Jeden Sonntag strahlt RTL zwei Spiele in den frühen und späten Sendeblöcken aus, während zusätzliche Partien an Wochentagen gesendet werden.

Verfügbarkeit der Spiele auf RTL und NITRO

RTL sendet sonntags zwei Spiele der NFL live im Free-TV. Ein Spiel startet um 19:00 Uhr und ein weiteres um 22:00 Uhr auf dem Hauptsender RTL. Zusätzlich werden Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag live übertragen. Alle International Games, die in Europa stattfinden, sind ebenfalls fest im Programm von RTL verankert.

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Neben den Hauptsendern erfolgt eine parallele Ausstrahlung auf dem Jugendkanal NITRO. Aufgrund einer neuen Kooperation mit dem Pay-TV-Anbieter Sky werden in den ersten drei Spielwochen der Saison die Spiele der Sky NFL-Konferenz auf NITRO gezeigt. Dies ermöglicht einem breiten Publikum auch ohne Abo Einblicke in ausgewählte Partien zu Beginn der Kampagne.

Zusätzliche Inhalte bei Sky und RTL+

Neben den Free-TV-Übertragungen bietet die Plattform RTL+ weitere Inhalte an. Parallel zum Sonntagsspiel um 19 Uhr wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Der Zugang zu diesem Stream ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abo gebunden. Auch die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden, fallen hinter eine Paywall.

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Das Angebot von Sky umfasst ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr. Hinzu kommen die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone. Um das gesamte Sportpaket bei Sky nutzen zu können, benötigen Nutzer ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW.

Highlights: München und Super Bowl Termin

Ein besonderes Saison-Highlight findet am 15. November in München statt. Die Partie zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions wird in der Allianz Arena ausgetragen. RTL überträgt dieses Match live im Free-TV. Fans können die gesendeten Spiele von RTL zudem für 72 Stunden im Relive-Funktion auf RTL+ nachverfolgen.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport veröffentlicht. Somit steht auch Nutzern, die keinen Live-Stream verfolgt haben, kurz nach Spielende eine Übersicht der wichtigsten Momente zur Verfügung. Die genauen Spielpläne werden von den Sendern jeweils in der laufenden Woche bekannt gegeben.

Zukunft: Super Bowl LXI in Los Angeles

Neben der laufenden Saison 2026 blicken Fans bereits auf zukünftige Großereignisse. Der Super Bowl LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das Finalspiel der Saison wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Diese Veranstaltung markiert einen weiteren wichtigen Termin im Kalender der National Football League.

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Auf internationaler Ebene sind weitere Spiele geplant. Das siebte NFL International Game 2026 findet in Madrid statt, wo die Cincinnati Bengals auf die Atlanta Falcons treffen. Diese Begegnung wird ebenfalls live im Free-TV, über Livestreams und mit einem Liveticker übertragen. Die detaillierte Planung aller Termine ermöglicht es den Fans, sich optimal auf die kommenden Spiele vorzubereiten und die wichtigsten Momente nicht zu verpassen.