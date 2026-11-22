RTL zeigt NFL-Spiele 2026 im Free-TV, während Sky Paywall-Inhalte bietet. Details zu Sendezeiten, Streaming-Apps und internationalen Games.

Während die NFL-Saison 2026 läuft, haben Zuschauer in Deutschland die Möglichkeit, die Spiele live im Free-TV zu verfolgen. RTL ist erneut der für die Übertragung zuständige Sender. Jeden Sonntag überträgt der Sender ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr auf dem Sender RTL. Zudem zeigt der Sender die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Auch alle International Games aus Europa werden vom Sender gezeigt.

RTL überträgt Sonntagsspiele und Nachtmatches

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses kann allerdings nur nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden. Gleiches gilt für die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr.

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Die deutschen Zuschauer können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ schauen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt. Welches Spiel genau übertragen wird, wird in der aktuellen Spielwoche von den Sendern bekannt gegeben.

Sky Sport Pakete mit Paywall und Konferenz

Aufgrund der neuen Kooperation mit Sky wird auf NITRO zudem in den ersten drei Spielwochen die Sky NFL-Konferenz übertragen. Die Spiele bei Sky sind jedoch genau wie die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone hinter einer Paywall. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW benötigt.

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Internationale Spiele und Saison-Highlights

Ein Saison-Highlight war das Spiel gegen die Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. RTL übertrug die Partie live im Free-TV. Fans können das letzte International Game der Saison live im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen. Das Super Bowl LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt.

Die Übertragungsrechte für die NFL-Saison 2026 umfassen somit eine breite Palette von Inhalten. Zuschauer können zwischen Free-TV-Angeboten und bezahlten Streaming-Diensten wählen. Die genauen Sendepläne werden wöchentlich aktualisiert, um den Fans die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Die Zusammenarbeit zwischen RTL und Sky sorgt für eine diversifizierte Angebotspalette.