RTL sendet NFL-Spiele im Free-TV, während Sky Paywall-Lizenzen benötigt. Details zu Übertragungen, Patriots-Lions in München und LVI-X Termin.

Die NFL-Saison 2026 hat begonnen und bietet Fans in Deutschland ein umfangreiches Fernsehprogramm zur Verfolgung der Liga. Verantwortlich für die Übertragung der Spiele im Free-TV ist erneut der Sender RTL, der wöchentlich mehrere Partien ausstrahlt. Zusätzlich sorgt eine Kooperation mit Sky für erweiterte Inhalte auf bezahlten Plattformen.

RTL Free-TV und RTL+ Streaming Inhalte

Jeden Sonntag überträgt RTL zwei Spiele im Free-TV, beginnend mit dem frühen Slot um 19:00 Uhr und dem späten Slot um 22:00 Uhr. Der Sender zeigt zudem die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Alle International Games aus Europa werden ebenfalls vom Sender live übertragen.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses Angebot ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abo gebunden und nicht im Gratisbereich verfügbar. Die Einzelfolgen können für 72 Stunden im Relive auf RTL+ nachgeschaut werden.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt. Fans erhalten so eine kompakte Übersicht über das Geschehen der jeweiligen Spieltage.

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Sky Paywall und Konferenzen

Parallel zum Free-TV-Angebot von RTL übertragen Sky und WOW die restlichen Spiele der Liga. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Diese Inhalte sowie alle wöchentlichen Night Games sind hinter einer Paywall platziert.

Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz sowie die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone sind ebenfalls nicht im Free-TV verfügbar. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW benötigt.

Auf NITRO wird zudem in den ersten drei Spielwochen die Sky NFL-Konferenz übertragen. Welche Spiele genau in der aktuellen Spielwoche übertragen werden, geben die Sender bekannt. Die Übertragungspläne variieren von Woche zu Woche.

Patriots gegen Lions in München

Ein Saison-Highlight war das NFL-Spiel in München zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. RTL übertrug die Partie live im Free-TV. Fans konnten das Spiel vor Ort und im Fernsehen verfolgen.

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Die Allianz Arena in München diente als Austragungsort für dieses internationale Spiel. Die Partie zog großes mediales Interesse auf sich und bot den Zuschauern in Deutschland eine Möglichkeit, die Liga hautnah zu erleben.

LVI-X Termin und Ort

Die nächste große Veranstaltung der Liga findet nicht in Europa statt. LVI-X wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, stattfinden. Der Termin wurde bereits festgelegt.

Los Angeles wird damit der Austragungsort für das nächste Großereignis der NFL sein. Die Zuschauer in Deutschland werden die Partie wieder über die bekannten Sender und Plattformen verfolgen können.