NFL 2026: RTL und Sky übertragen Spiele, Super Bowl in LA

Details zu NFL-Übertragungen 2026: RTL sendet Free-TV, Sky und RTL+ bieten Paywall. Infos zu Live-Spielen, Highlights und dem Super Bowl in Los Angeles 2027.

In der laufenden NFL -Saison 2026 stehen deutsche Zuschauer vor einer Fülle von Möglichkeiten, um das American Football Geschehen live zu verfolgen. Die Vertriebsrechte verteilen sich dabei auf klassische Television-Sender und digitale Streaming-Plattformen. Während das öffentliche Recht im Free-TV weiterhin eine zentrale Rolle spielt, gewinnen digitale Pakete und kostenpflichtige Dienste wie Sky und RTL + an Bedeutung. Dies betrifft sowohl reguläre Saisonspiele als auch Specials wie die International Games.

RTL als Hauptpartner im Free-TV

RTL ist erneut für die Übertragung der NFL-Spiele im Free-TV in Deutschland verantwortlich. Der Sender hat einen festen Sendeplatz am Wochenende etabliert und überträgt jeden Sonntag zwei zentrale Partien. Zuerst steht das Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr auf dem Programm. Im Anschluss folgt das Spiel aus dem späten Slot, das um 22:00 Uhr startet. Diese Konstellation stellt sicher, dass Fans zu unterschiedlichen Tageszeiten Zugriff auf hochwertige Inhalte haben.

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Neben den Sonntagsspielen zeigt RTL auch die Nachtspiele. Diese finden an den Abenden des Freitags, Montags und Dienstags statt und werden ebenfalls im freien Programm ausgestrahlt. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den International Games. Alle Spiele der Liga, die in Europa ausgetragen werden, werden vom Sender live übertragen. Dies bietet deutschen Zuschauern eine direkte Verbindung zu den globalen Ereignissen der Liga.

Digitale Angebote und Paywall bei Sky

Neben dem traditionellen Fernsehen haben sich neue Kooperationsmodelle etabliert. Aufgrund einer neuen Partnerschaft zwischen RTL und Sky wird auf dem Sender NITRO in den ersten drei Spielwochen die sogenannte Sky NFL-Konferenz übertragen. Diese bietet zusätzliche Perspektiven und Analysen, die über das reine Spielgeschehen hinausgehen. Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen.

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Allerdings unterliegt das Angebot auf RTL+ einer Kostenpflicht. Um das zusätzliche Spiel verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Das gleiche Modell gilt für die Spiele, die ab dieser Saison primär von Sky übertragen werden. Dort stehen ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr zur Verfügung. Diese Inhalte sind hinter einer Paywall geschützt und erfordern spezifische Abonnements.

Zum vollständigen Zugriff auf das gesamte NFL-Angebot bei Sky wird ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei der Plattform WOW benötigt. Zu den exklusiven Inhalten zählen die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone. Diese Formate bieten vertiefte Einblicke und Live-Berichterstattung aus verschiedenen Zeitverschiebungen.

Highlights und Super Bowl 2027

Für die genaue Verteilung der Spiele auf die verschiedenen Plattformen sind die Sender in der aktuellen Spielwoche verantwortlich. Die Ausstrahlungspläne können sich von Woche zu Woche ändern. Zudem bieten die Sender verschiedene Formen der Nachbereitung an. Die RTL-Einzelspiele können für 72 Stunden im Relive auf RTL+ angesehen werden. Dies ermöglicht es Fans, verpasste Momente nachzuholen.

Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am folgenden Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt. Diese Kurzformate dienen der schnellen Information für Fans, die nicht jede Minute live verfolgen können. Ein absolutes Saison-Highlight ist das NFL-Spiel in München. Hier treten die New England Patriots am 15. November in der Allianz Arena gegen die Detroit Lions an.

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RTL wird diese Partie live im Free-TV übertragen, was die Reichweite für dieses Special Event maximiert. Der Blick richtet sich jedoch auch weit in die Zukunft. Der Super Bowl LVI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Das renommierte Finale der Liga wird im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, ausgetragen. Dies markiert einen neuen Meilenstein in der internationalen Expansion der NFL.